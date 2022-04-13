New York saldırganı: Her şeyi öldürmek istedim! Videoları ortaya çıktı: Beyaz insanlara öfkeliyim

Verilen bilgilerin soruşturma kapsamında değişebileceğinin vurgulandığı basın toplantısında konuşan NYPD yetkilisi, "İkinci vagonda, arka köşede siyahi bir erkek oturuyordu. Neon-turuncu tipi bir inşaat yeleği giyiyordu. Ayrıca gri bir kapşonlu, tıbbi maske ve neon yeşili inşaat kaskı takmıştı. Tren 36. Sokak istasyonuna yaklaşırken görgü tanıkları, adamın iki adet sis bombası attığını ve Glock 9 milimetre tipi tabanca ile en az 33 kez ateş ettiğini ifade etti. Erkek olay yerinden kaçtı, dedektifler aktif olarak nerede olduğunu belirlemeye çalışıyor" dedi.