RAMAZAN İMSAKİYE
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New York saldırganı: Her şeyi öldürmek istedim! Videoları ortaya çıktı: Beyaz insanlara öfkeliyim

ABD'nin New York kentinde dün düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin detaylar paylaşıldı. New York Polis Departmanı (NYPD), saldırıda can kaybı olmadığını, 10 kişinin vurularak, 13 kişinin işe duman zehirlenmesi, düşme ve panik atak gibi nedenlerden yaralandığını duyurdu. NYPD yetkilisi, tren 36. Sokak istasyonuna yaklaşırken görgü tanıkları, adamın iki adet sis bombası attığını ve Glock 9 milimetre tipi tabanca ile en az 33 kez ateş ettiğini ifade etti. Saldırıya ilişkin 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin "şüpheli" olarak arandığını açıkladı. Ardından, James'in Youtube videolarında her şeyi öldürmek istediği ve insanlara karşı öfke dolu olduğu tespit edildi.

13.04.2022 11:42 - Son Güncelleme: 13.04.2022 12:50
New York metrosunda kanlı saldırı! NYPD, silahlı saldırıya ilişkin detayları paylaştı! 33 kez ateş etti

NYPD yetkilisi, dün New York kentinin Brooklyn bölgesinde bulunan 36. Sokak metro istasyonundaki silahlı saldırıya ve başlatılan soruşturmanın tüm detaylarına dair basına açıklamada bulundu.

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New York metrosunda kanlı saldırı! NYPD, silahlı saldırıya ilişkin detayları paylaştı! 33 kez ateş etti

Yetkilinin verdiği bilgiye göre saldırıda 10 kişi vurularak, 13 kişi ise dumandan zehirlenme, yaşanan arbedede düşerek ya da panik atak geçirmeleri nedeniyle yaralandı.

New York metrosunda kanlı saldırı! NYPD, silahlı saldırıya ilişkin detayları paylaştı! 33 kez ateş etti

Öte yandan, şüphelinin kullandığı silahlar ve duman bombalarına ilişkin detaylar da paylaşıldı.

New York metrosunda kanlı saldırı! NYPD, silahlı saldırıya ilişkin detayları paylaştı! 33 kez ateş etti

Verilen bilgilerin soruşturma kapsamında değişebileceğinin vurgulandığı basın toplantısında konuşan NYPD yetkilisi, "İkinci vagonda, arka köşede siyahi bir erkek oturuyordu. Neon-turuncu tipi bir inşaat yeleği giyiyordu. Ayrıca gri bir kapşonlu, tıbbi maske ve neon yeşili inşaat kaskı takmıştı. Tren 36. Sokak istasyonuna yaklaşırken görgü tanıkları, adamın iki adet sis bombası attığını ve Glock 9 milimetre tipi tabanca ile en az 33 kez ateş ettiğini ifade etti. Erkek olay yerinden kaçtı, dedektifler aktif olarak nerede olduğunu belirlemeye çalışıyor" dedi.

New York metrosunda kanlı saldırı! NYPD, silahlı saldırıya ilişkin detayları paylaştı! 33 kez ateş etti

Öte yandan, detektiflerin olay yerinde pimi çekilmemiş iki tane daha duman bombası bulduğu, Glock tipi tabanca için de üç tane de kapasitesi artırılmış şarjör ele geçirdiği aktarıldı.

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