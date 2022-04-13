New York saldırganı: Her şeyi öldürmek istedim! Videoları ortaya çıktı: Beyaz insanlara öfkeliyim
ABD'nin New York kentinde dün düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin detaylar paylaşıldı. New York Polis Departmanı (NYPD), saldırıda can kaybı olmadığını, 10 kişinin vurularak, 13 kişinin işe duman zehirlenmesi, düşme ve panik atak gibi nedenlerden yaralandığını duyurdu. NYPD yetkilisi, tren 36. Sokak istasyonuna yaklaşırken görgü tanıkları, adamın iki adet sis bombası attığını ve Glock 9 milimetre tipi tabanca ile en az 33 kez ateş ettiğini ifade etti. Saldırıya ilişkin 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin "şüpheli" olarak arandığını açıkladı. Ardından, James'in Youtube videolarında her şeyi öldürmek istediği ve insanlara karşı öfke dolu olduğu tespit edildi.
13.04.2022 11:42 - Son Güncelleme: 13.04.2022 12:50
Verilen bilgilerin soruşturma kapsamında değişebileceğinin vurgulandığı basın toplantısında konuşan NYPD yetkilisi, "İkinci vagonda, arka köşede siyahi bir erkek oturuyordu. Neon-turuncu tipi bir inşaat yeleği giyiyordu. Ayrıca gri bir kapşonlu, tıbbi maske ve neon yeşili inşaat kaskı takmıştı. Tren 36. Sokak istasyonuna yaklaşırken görgü tanıkları, adamın iki adet sis bombası attığını ve Glock 9 milimetre tipi tabanca ile en az 33 kez ateş ettiğini ifade etti. Erkek olay yerinden kaçtı, dedektifler aktif olarak nerede olduğunu belirlemeye çalışıyor" dedi.