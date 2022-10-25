60 yıldır yıkanmıyordu: "Dünyanın en kirli insanı" Amou Hadji öldü
İran'ın Farashband bölgesinde yaşayan Amou Hadji, 60 yıldan uzun süredir banyo yapmıyordu. "Dünyanın en kirli adamı" unvanlı adamı Hadji, 94 yaşında yaşamını yitirdi. Hadji, geride nedeni hala tartışılan bir hikaye bıraktı.
25.10.2022 16:17 - Son Güncelleme: 25.10.2022 16:17
İran'ın Farashband bölgesinde yaşayan Amou Hadji, birçok insanın ilgisini çeken bir yaşam sürüyordu. 60 yıldan uzun süredir banyo yapmayan adam, su ve sabuna dokunmak istemiyordu.
İran medyasının bildirdiğine göre; onlarca yıldır duş almayan "dünyanın en kirli adamı" 94 yaşında hayatını kaybetti.
IRNA haber ajansından gelen bilgilere göre yarım asırdan uzun süredir yıkanmayan Amou Hadji, Pazar günü Dejgah köyünde öldü. Köylülerin evinde ölü olarak bulduğu adam, uzun zamandır temizlenmek istemiyordu.