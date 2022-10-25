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Haberler Dünya 60 yıldır yıkanmıyordu: "Dünyanın en kirli insanı" Amou Hadji öldü

60 yıldır yıkanmıyordu: "Dünyanın en kirli insanı" Amou Hadji öldü

İran'ın Farashband bölgesinde yaşayan Amou Hadji, 60 yıldan uzun süredir banyo yapmıyordu. "Dünyanın en kirli adamı" unvanlı adamı Hadji, 94 yaşında yaşamını yitirdi. Hadji, geride nedeni hala tartışılan bir hikaye bıraktı.

25.10.2022 16:17 - Son Güncelleme: 25.10.2022 16:17
Dünyanın en kirli insanı Amou Hadji öldü

İran'ın Farashband bölgesinde yaşayan Amou Hadji, birçok insanın ilgisini çeken bir yaşam sürüyordu. 60 yıldan uzun süredir banyo yapmayan adam, su ve sabuna dokunmak istemiyordu.

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Dünyanın en kirli insanı Amou Hadji öldü

İran medyasının bildirdiğine göre; onlarca yıldır duş almayan "dünyanın en kirli adamı" 94 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyanın en kirli insanı Amou Hadji öldü

IRNA haber ajansından gelen bilgilere göre yarım asırdan uzun süredir yıkanmayan Amou Hadji, Pazar günü Dejgah köyünde öldü. Köylülerin evinde ölü olarak bulduğu adam, uzun zamandır temizlenmek istemiyordu.

Dünyanın en kirli insanı Amou Hadji öldü

Oldukça kirli bir yaşam süren Amou Hadji, aynı zamanda tıraş da olmuyordu.

Dünyanın en kirli insanı Amou Hadji öldü

Eğer yıkanırsa hasta olacağına inandığı söylenen adam, köyde birlikte yaşadığı köylülerin anlattığına göre; aşk acısından sonra ortaya çıktığı düşünülüyor.

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