Komplocuların yeni bombası: Omicron filmi! Uzaydan gelen botanik virüs
Salgının başından bu yana "orijinal virüs" sık sık "mutasyon"a uğrayıp şekil değiştirdi, çok sayıda "varyant" oluşturdu. Bunlardan sonucusu, geçtiğimiz hafta açıklanan Güney Afrika kökenli 'Omicron' oldu. Salgının başından beri gerek çıkış noktası, gerekse virüsün etkisi bakımından binlerce komplo teorisi ortaya atıldı. Bazı film ve kitaplarda salgından yıllar önce bahsedilmesi, "virüs büyük bir planın parçası mı?" gibi soruları getirdi akıllara. Son olarak "The Visitor from Planet Omicron" adlı 2013 yapımı film komplo severlerin imdadına yetişti.
29.11.2021 09:34
- Son Güncelleme: 29.11.2021 09:34
Tüm dünya koronavirüsle mücadelesini sürdürürken ortaya çıkan yeni varyantlar da endişeye neden olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına "Omicron" adını vermiş ve tüm ülkelere uyarılarda bulunmuştu.
B.1.1.529 MUTASYONU, OMİCRON VARYANTI NEDİR?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, "Omicron" olarak açıklandı.
Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee gazeteye verdiği demeçte, 'Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor' dedi.