Komplo teorileri ile meşhur Bill Gates'ten dünyayı ayağa kaldıran aşı açıklaması! İnsanlar ölürken onun tek amacı para kazanmak!
Dünya koronavirüs ile savaşırken Microsoft'un kurucusu komplocu Bill Gates'in açıklamaları büyük tepki çekti. Koronavirüs aşı şirketlerine yatırım yapan Bill Gates, bilgi paylaşımı konusundaki açıklamaları ile ABD'li milyarderlerin hedefi oldu. Dünyada milyonlarca kişinin ölümüne karşılık para kazanmayı tercih eden Gates, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Bir başka sorun ise aşı üreticilerinin içeriklerini 'fikri mülkiyet' olduğu gerekçesi ile paylaşmamaları. Şirketlerin bu politikası hakkında Bill Gates tepki çeken bir açıklamada bulundu. Pek çok aşı şirketinde yatırımı bulunan Gates, İngiliz Sky News'e verdiği mülakatta bu şirketlerin aşı tariflerini paylaşılmasını gerektiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda 'hayır' cevabını verdi.
'İŞLERİ ENGELLEYEN BİR ŞEY DEĞİL'
Gates aşı üreticilerinin sıkça dile getirdiği fikri mülkiyetin "işleri engelleyen şey" olmadığının altını çizdi. Dünya genelinde her gün binlerce kişinin hayatına mal olan virüse rağmen şirketlerin aşı tariflerini paylaşmaması bir süredir tepki çekiyordu. Gates'in bu şirketlere hak vermesi sonrası ABD'li milyarder de tepkilerin hedefi oldu. Gates kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.