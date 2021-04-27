RAMAZAN İMSAKİYE
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Komplo teorileri ile meşhur Bill Gates'ten dünyayı ayağa kaldıran aşı açıklaması! İnsanlar ölürken onun tek amacı para kazanmak!

Dünya koronavirüs ile savaşırken Microsoft'un kurucusu komplocu Bill Gates'in açıklamaları büyük tepki çekti. Koronavirüs aşı şirketlerine yatırım yapan Bill Gates, bilgi paylaşımı konusundaki açıklamaları ile ABD'li milyarderlerin hedefi oldu. Dünyada milyonlarca kişinin ölümüne karşılık para kazanmayı tercih eden Gates, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

27.04.2021 13:52 - Son Güncelleme: 27.04.2021 13:52
Komplo teorileri ile meşhur Bill Gates'ten dünyayı ayağa kaldıran aşı açıklaması! İnsanlar ölürken onun tek amacı para kazanmak!

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Salgının ilk gününden bu yana virüs dünya genelinde 150 milyonun üzerinde insana bulaştı ve 3 milyonun üzerinde kişinin canına mal oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Komplo teorileri ile meşhur Bill Gates'ten dünyayı ayağa kaldıran aşı açıklaması! İnsanlar ölürken onun tek amacı para kazanmak!

Aşıya karşı şu an için elimizdeki en güçlü silah aşı. Ancak aşıdaki adaletsizlik salgın ile küresel mücadeleyi tehdit ediyor. Dünya nüfusunun yüzde 16'sının tüm aşıların yüzde 47'sine sahip olması Kovid-19 ile mücadele önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.

Komplo teorileri ile meşhur Bill Gates'ten dünyayı ayağa kaldıran aşı açıklaması! İnsanlar ölürken onun tek amacı para kazanmak!

Bir başka sorun ise aşı üreticilerinin içeriklerini 'fikri mülkiyet' olduğu gerekçesi ile paylaşmamaları. Şirketlerin bu politikası hakkında Bill Gates tepki çeken bir açıklamada bulundu. Pek çok aşı şirketinde yatırımı bulunan Gates, İngiliz Sky News'e verdiği mülakatta bu şirketlerin aşı tariflerini paylaşılmasını gerektiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda 'hayır' cevabını verdi.

Komplo teorileri ile meşhur Bill Gates'ten dünyayı ayağa kaldıran aşı açıklaması! İnsanlar ölürken onun tek amacı para kazanmak!

'İŞLERİ ENGELLEYEN BİR ŞEY DEĞİL'
Gates aşı üreticilerinin sıkça dile getirdiği fikri mülkiyetin "işleri engelleyen şey" olmadığının altını çizdi. Dünya genelinde her gün binlerce kişinin hayatına mal olan virüse rağmen şirketlerin aşı tariflerini paylaşmaması bir süredir tepki çekiyordu. Gates'in bu şirketlere hak vermesi sonrası ABD'li milyarder de tepkilerin hedefi oldu. Gates kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Komplo teorileri ile meşhur Bill Gates'ten dünyayı ayağa kaldıran aşı açıklaması! İnsanlar ölürken onun tek amacı para kazanmak!

'KAR İÇİN ÖLÜMLERİ GÖRMEZDEN GELİYORLAR'
Özellikle Hindistan başta olmak üzere yeni kovid dalgası ile boğuşan ülkeler olduğunu anımsatan kullanıcılar, Gates'i ve aşı şirketlerini kar etmek uğruna binlerce insanın ölmesine göz yummakla suçladı.