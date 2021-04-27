Komplo teorileri ile meşhur Bill Gates'ten dünyayı ayağa kaldıran aşı açıklaması! İnsanlar ölürken onun tek amacı para kazanmak!

Aşıya karşı şu an için elimizdeki en güçlü silah aşı. Ancak aşıdaki adaletsizlik salgın ile küresel mücadeleyi tehdit ediyor. Dünya nüfusunun yüzde 16'sının tüm aşıların yüzde 47'sine sahip olması Kovid-19 ile mücadele önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.