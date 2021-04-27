Hindistan'da içler acısı durum! 1 günde 323 bin 144 vaka! Sağlık malzemeleri karaborsaya düştü!

SAĞLIK SİSTEMİ "ÇÖKME" NOKTASINDA

İyileşenlerin sayısının 14 milyon 556 bin 209'a ulaştığı ülkede, 2 milyon 882 bin 204 kişinin tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, ülke çapında vakaların artmasıyla hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek, sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısını yaptı.