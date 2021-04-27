Hindistan'da içler acısı durum! 1 günde 323 bin 144 vaka! Sağlık malzemeleri karaborsaya düştü!
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsten şu günlerde en çok etkilenen ülke Hindistan oldu. Hindistan'da son 24 saatte 323 bini aşkın yeni vaka tespit edildi. Ülkenin sağlık sistemi çökerken iç yakan görüntüler gelmeye başladı. Öte yandan sağlık malzemeleri karaborsaya düştü. Krematoryumlarda cenaze yakmaya yetişilemiyor.
Birçok hastanenin tıbbi oksijen sıkıntısı nedeniyle acil yardım çağrısında bulunduğu Delhi'de Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, diğer eyaletlerin başbakanlarından yardım istemişti.
2 BİN 771 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son 24 saatte 2 bin 771 kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaştı.
Hindistan'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 197 bin 894'e yükseldi.
SAĞLIK SİSTEMİ "ÇÖKME" NOKTASINDA
İyileşenlerin sayısının 14 milyon 556 bin 209'a ulaştığı ülkede, 2 milyon 882 bin 204 kişinin tedavisi sürüyor.
Uzmanlar, ülke çapında vakaların artmasıyla hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek, sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısını yaptı.
ŞUBAT AYINDAN BERİ "ÇOK BÜYÜK" DALGA
İlk COVID-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten sonra aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.