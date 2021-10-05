Asker sokağa inmişti! İngiltere'de akaryakıt sorunu çözülemiyor
İngiltere'deki akaryakıt krizi dünya gündemine bomba gibi oturdu! Günlerdir sorun çözülemezken İngilizler çileden çıkmış durumda. Askerler akaryakıt sevkiyatını üstlense de kriz hala çözülmüş değil. Ülkede silahlı kuvvetler personelinin akaryakıt sevkiyatıyla birlikte durumun normale döneceğine ilişkin beklentilere rağmen başkent Londra'daki bazı benzin istasyonlarında sadece dizel yakıt satılırken buralarda benzin bulunmadığı görüldü. İşte o vahim manzaralar...
05.10.2021 20:03
- Son Güncelleme: 05.10.2021 20:03
İngiltere'de Petrol Perakendecileri Derneği (PRA), ülkenin güneydoğusu ve Londra'daki benzin istasyonlarının yüzde 15'inde akaryakıtın halen bulunmadığını aktardı.
Ülkede, Brexit ve Kovid-19 salgını sonrasındaki ağır vasıta sürücü eksikliği nedeniyle son haftalarda benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor. İstasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken marketlerde de et, taze sebze, meyve ve makarna gibi kuru gıda raflarının boş kaldığı görülüyor.