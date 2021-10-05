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Asker sokağa inmişti! İngiltere'de akaryakıt sorunu çözülemiyor

İngiltere'deki akaryakıt krizi dünya gündemine bomba gibi oturdu! Günlerdir sorun çözülemezken İngilizler çileden çıkmış durumda. Askerler akaryakıt sevkiyatını üstlense de kriz hala çözülmüş değil. Ülkede silahlı kuvvetler personelinin akaryakıt sevkiyatıyla birlikte durumun normale döneceğine ilişkin beklentilere rağmen başkent Londra'daki bazı benzin istasyonlarında sadece dizel yakıt satılırken buralarda benzin bulunmadığı görüldü. İşte o vahim manzaralar...

05.10.2021 20:03 - Son Güncelleme: 05.10.2021 20:03
Asker sokağa inmişti! İngiltere’de akaryakıt sorunu çözülemiyor

İngiltere'de Petrol Perakendecileri Derneği (PRA), ülkenin güneydoğusu ve Londra'daki benzin istasyonlarının yüzde 15'inde akaryakıtın halen bulunmadığını aktardı.

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Asker sokağa inmişti! İngiltere’de akaryakıt sorunu çözülemiyor

Öte yandan ülkede ağır araç sürücüsü eksikliğini gidermek için silahlı kuvvetler personeli dün akaryakıt sevkiyatına başladı.

Asker sokağa inmişti! İngiltere’de akaryakıt sorunu çözülemiyor

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlıyor.

Asker sokağa inmişti! İngiltere’de akaryakıt sorunu çözülemiyor

Ülkede, Brexit ve Kovid-19 salgını sonrasındaki ağır vasıta sürücü eksikliği nedeniyle son haftalarda benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor. İstasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken marketlerde de et, taze sebze, meyve ve makarna gibi kuru gıda raflarının boş kaldığı görülüyor.

Asker sokağa inmişti! İngiltere’de akaryakıt sorunu çözülemiyor

Enerji şirketi BP ile Tesco Alliance, ağır araç sürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmuştu.

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