Kiralık evler karaborsaya düştü! İngiltere karıştı: İhaleli kira dönemi! Fahiş fiyatı veren evi kapıyor
İngiltere'de enerji maliyetlerinin tavan yapması ve ekonomik kriz ülkedeki insanların ev bulamamasına neden oldu. Londra ve Manchester gibi yerlerde kiralık evler adeta karaborsaya düştü. Pek çok kişi ev bulamadığını ve acentelerin "En iyi teklifi yap" dediğini ifade ederken, İngiliz The Guardian ise kira arayanların resmen "Ev avcılığı" diye yarı zamanlı bir işte çalıştığını ifade etti.
28.08.2022 13:46 - Son Güncelleme: 28.08.2022 13:46
İngiltere'de çok ciddi bir kriz yaşanıyor. İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşan Londra sakinleri evlerin resmen ihale usulü ile kiralandığını ifade etti.