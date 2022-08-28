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Kiralık evler karaborsaya düştü! İngiltere karıştı: İhaleli kira dönemi! Fahiş fiyatı veren evi kapıyor

İngiltere'de enerji maliyetlerinin tavan yapması ve ekonomik kriz ülkedeki insanların ev bulamamasına neden oldu. Londra ve Manchester gibi yerlerde kiralık evler adeta karaborsaya düştü. Pek çok kişi ev bulamadığını ve acentelerin "En iyi teklifi yap" dediğini ifade ederken, İngiliz The Guardian ise kira arayanların resmen "Ev avcılığı" diye yarı zamanlı bir işte çalıştığını ifade etti.

28.08.2022 13:46 - Son Güncelleme: 28.08.2022 13:46
Kiralık evler karaborsaya düştü! İngiltere karıştı: İhaleli kira dönemi! Fahiş fiyatı veren evi kapıyor

İngiltere'de çok ciddi bir kriz yaşanıyor. İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşan Londra sakinleri evlerin resmen ihale usulü ile kiralandığını ifade etti.

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Kiralık evler karaborsaya düştü! İngiltere karıştı: İhaleli kira dönemi! Fahiş fiyatı veren evi kapıyor

Yüksek zam yapmak isteyen ev sahiplerinin ise kiracılarını evlerinden çıkarmak istediği ifade ediliyor. Pek çok insan için ev aramak resmen günlük yarı zamanlı bir iş haline geldi.

Kiralık evler karaborsaya düştü! İngiltere karıştı: İhaleli kira dönemi! Fahiş fiyatı veren evi kapıyor

Aynı zamanda ülkede yüksek enerji fiyatları ve enflasyon nedeniyle milyonlarca ev fahiş fiyatlara kiraya verilmeye ya da satılmaya başlandı.

Kiralık evler karaborsaya düştü! İngiltere karıştı: İhaleli kira dönemi! Fahiş fiyatı veren evi kapıyor

İngitere'nin Rightmove bölgesinden elde edilen veriler, ülkedeki kiraların rekor seviyeye ulaştığını ve bazı bölgelerde yıllık yüzde 20'den fazla ve Londra'da yüzde 15'ten fazla bir sıçrama olduğunu gösteriyor.

Kiralık evler karaborsaya düştü! İngiltere karıştı: İhaleli kira dönemi! Fahiş fiyatı veren evi kapıyor

Yapılan bir anket ise temmuz ayı başında kira için ortalama 127 başvurunun alındığını; ancak bölgede kiralanabilecek yalnızca 11 evin olduğunu gösterdi.

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