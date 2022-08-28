Kinder Sürpriz’den sonra yeni Salmonella skandalı! Oreo, Mikado ile Pepito’da da Salmonella alarmı!

UYARILARDA BULUNUYORLAR

Gıda uzmanları, son dönemde tüketim ürünlerinde salmonella ve benzeri bakterilerin ortaya çıkmasını, üreticilerin "daha ekonomik olduğu" gerekçesiyle ucuz malzemelere yönelmesine bağlıyor ve bu konuda uyarılarda bulunuyor.