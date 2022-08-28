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Kinder Sürpriz’den sonra yeni Salmonella skandalı! Oreo, Mikado ile Pepito'da da Salmonella alarmı!

Kinder Sürpriz'le ortaya çıkan Salmonella virüsü krizi Avrupa'da devam ediyor. Ferrero'nun Kinder Sürpriz ürünlerinden sonra şimdi de Oreo ürünlerinde Salmonella virüsü tespit edildi. ABD merkezli Ferrero'ya bağlı Mondelez ürünlerdeki bakteri nedeniyle 3 üretim sahasını kapattı. Mondelez, hepimizin yakından tanıdığı Oreo, Mikado ve Pepito'yu üretiyordu. Peki Salmonella nedir? İşte detaylar...

takvim.com.tr
28.08.2022 15:47 - Son Güncelleme: 28.08.2022 15:47
Kinder Sürpriz’den sonra yeni Salmonella skandalı! Oreo, Mikado ile Pepito’da da Salmonella alarmı!

Atıştırmalıklarıyla tanınan ve Oreo, Mikado ile Pepito'nun üreticisi ABD merkezli Mondelez'in, ürünlerinde salmonella bakterisi ihtimali üzerine 3 üretim sahasını kapattığı belirtildi. Le Figaro'nun haberine göre, İsviçre merkezli kakao ve çikolata üreticisi Barry Callebaut, Mondelez'i ürünlerinde salmonella bakterisi ihtimali konusunda uyardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kinder Sürpriz’den sonra yeni Salmonella skandalı! Oreo, Mikado ile Pepito’da da Salmonella alarmı!

TAMAMEN KAPATILDI

Haberde, Ferrero'nun Kinder ürünleriyle patlak veren salmonella skandalının benzerini yaşamamak için Mondelez'in Oreo bisküvilerinin de üretildiği 3 büyük üretim sahasındaki bazı birimleri kısmen bazılarını tamamen kapattığı aktarıldı.

Kinder Sürpriz’den sonra yeni Salmonella skandalı! Oreo, Mikado ile Pepito’da da Salmonella alarmı!

'BÜYÜK TEMİZLİK' İDDİALARI

Şirketin yöneticilerinin kapatma gerekçesini "büyük bir temizlik" olarak ileri sürdüğüne değinilen haberde, asıl gerekçenin yapılan salmonella uyarısı olduğu savunuldu.

KAZANÇ İÇİN UCUZ MALZEME

Haberde, üretimin yavaşlaması nedeniyle marketlerde söz konusu bisküvilerde tedarik sıkıntısı yaşandığına dikkat çekildi. Ayrıca şirketin faaliyetini durdurduğu fabrikalarda yeniden üretime geçilmesinin uzun süre alacağından bahsediliyor.

Kinder Sürpriz’den sonra yeni Salmonella skandalı! Oreo, Mikado ile Pepito’da da Salmonella alarmı!

UYARILARDA BULUNUYORLAR

Gıda uzmanları, son dönemde tüketim ürünlerinde salmonella ve benzeri bakterilerin ortaya çıkmasını, üreticilerin "daha ekonomik olduğu" gerekçesiyle ucuz malzemelere yönelmesine bağlıyor ve bu konuda uyarılarda bulunuyor.

Kinder Sürpriz’den sonra yeni Salmonella skandalı! Oreo, Mikado ile Pepito’da da Salmonella alarmı!

151 SALMONELLA ENFEKSİYONU

Fransa'da Nestle'ye ait Buitoni pizzalarında, Avrupa'da birçok ülkede Ferrero grubuna ait Kinder çikolatalarında, Lactalis grubuna ait peynirlerde bakteri görülmesi nedeniyle söz konusu firmalar piyasadan bu ürünlerden büyük bir kısmını çekmişti. Dünya Sağlık Örgütü, dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti.

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