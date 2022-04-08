410 sivilin katledildiği Buça hakkında şok iddia! Rus askerlerin ses kayıtları ortaya çıktı! İşte sivilleri böyle öldürmüşler

RUSYA GÖRÜNTÜLER KURGU DEMİŞTİ

Rusya ise sivillerin toplu şekilde öldürüldüğünü yalanlayarak görüntülerin kurgu olduğunu, cesetlerin sokaklara sonradan yerleştirildiğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bucha kentinde ortaya çıkan görüntüleri provokasyon olarak yorumlayarak, "Bucha'daki durum bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı. Batı, Ukrayna'daki insani durum ile ilgili spekülasyon oluşturma girişiminde bulunuyor. Rusya Federasyonu bu girişimi barış ve güvenliğe tehdit oluşturan bir provokasyon olarak değerlendiriyor" demişti.