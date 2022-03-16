Kim Jong Un liderliğindeki Kuzey Kore’den 2022’nin 10. füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pyongyang'ın uluslararası bir havalimanına da ev sahipliği yapan Sunan bölgesinden yerel saatle 09.30 sularında balistik füze olduğu düşünülen yeni bir fırlatma gerçekleştirdiği ifade edildi