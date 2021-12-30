Kim Jong-un kilo verdi! Son hali ortaya çıktı: Görenler gözlerine inanamadı

HÜKÜMET YETKİLİLERİ: ÜLKESİ İÇİN DAHA AZ YİYOR

Kim'in sağlığıyla ilgili son dönemde ortaya atılan bir çok iddianın peşinden gelen görüntü ülkede bir kesimin liderlerinin sağlık sorunları olduğunu düşünmesine yol açtı ancak hükümet yetkilileri Kim'in sağlıklı olduğunu iddia ederek, liderin 'ülkesi için' daha az yediği konusunda ısrar ettiler.