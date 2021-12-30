Kim Jong-un kilo verdi! Son hali ortaya çıktı: Görenler gözlerine inanamadı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kilolu haliyle biliniyordu. Uzun süredir görüntü vermeyen Kim Jong-un'un son hali ise çok konuşulacak cinsten. Kim Jong-un, Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayınlanan fotoğraflarda dikkat çekici şekilde zayıflamış görünüyor. Çok konuşulan kare bazı kesimlerce sağlık sorunlarına bağlanırken, hükümet yetkilileri ise liderin kıtlıkla boğuşan ülkesindeki halka destek olmak için az yediğini iddia etti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl politikalarını duyurmak için iktidar partisi toplantısında kürsüye çıktı. Ancak dikkatler liderin söylediklerinden daha çok görüntüsüne odaklandı.37 yaşındaki lider şimdiye kadar hiç görünmediği kadar zayıf görünüyordu.
DİKKAT ÇEKEN YORUM: KİM'İN SON HALİ HALKIN KALBİNİ KIRIYOR
Liderlerinin tam da krizin ortasında gelen son görüntüsü Kuzey Kore halkının odak noktası haline geldi.
Devlet televizyonu, Kuzey Kore'nin 25 milyonluk nüfusunun çoğunun ülke çapında açlık ve sistematik baskıyla mücadele etmesine rağmen, Kim'in 'bir deri bir kemik' durumunun halkın kalbini kırdığını iddia etti.
HÜKÜMET YETKİLİLERİ: ÜLKESİ İÇİN DAHA AZ YİYOR
Kim'in sağlığıyla ilgili son dönemde ortaya atılan bir çok iddianın peşinden gelen görüntü ülkede bir kesimin liderlerinin sağlık sorunları olduğunu düşünmesine yol açtı ancak hükümet yetkilileri Kim'in sağlıklı olduğunu iddia ederek, liderin 'ülkesi için' daha az yediği konusunda ısrar ettiler.