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Haberler Dünya Uçak tuvaletinde 5 saatlik karantina! Testi pozitif çıktı tuvalette izole oldu: VIP karantina

Uçak tuvaletinde 5 saatlik karantina! Testi pozitif çıktı tuvalette izole oldu: VIP karantina

Uçak tuvaletinde 5 saatlik ilginç karantina! Amerikalı öğretmen, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e giden uçakta ilginç anlar yaşadı. Boğazında ağrı hisseden Marisa Fotieo isimli öğretmen koronavirüs testi aparatını yanına alarak uçak tuvaletinde PCR testi yaptı. Pozitif olan kadın uçak tuvaletinde 5 saat karantinada kaldı. Tuvalette canlı yayın yapan öğretmen 'VIP karantina' notunu düştü.

31.12.2021 11:00 - Son Güncelleme: 31.12.2021 11:00
Uçak tuvaletinde 5 saatlik karantina! Testi pozitif çıktı tuvalette izole oldu: VIP karantina

Şikago'dan İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e giden uçakta ilginç anlar yaşandı

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Uçak tuvaletinde 5 saatlik karantina! Testi pozitif çıktı tuvalette izole oldu: VIP karantina

Boğazında ağrı hisseden ABD'li öğretmen Marisa Fotieo, yanına aldığı kitle koronavirüs olup olmadığını öğrenmek için kendine test uyguladı

Uçak tuvaletinde 5 saatlik karantina! Testi pozitif çıktı tuvalette izole oldu: VIP karantina

20 Aralık'ta gerçekleşen yolculukta Fotieo, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından uçağın tuvaletinde 5 saatlik gönüllü karantinaya girdi.

Uçak tuvaletinde 5 saatlik karantina! Testi pozitif çıktı tuvalette izole oldu: VIP karantina

Kabin görevlilerinden biri, Fotieo'ya yiyecek ve içecek sağladı. Amerikalı öğretmen, NBC'ye yaptığı açıklamada, "Çılgın bir deneyimdi. Uçakta 150 yolcu vardı ve en büyük korkum, onlara koronavirüs bulaştırmaktı." dedi.

Uçak tuvaletinde 5 saatlik karantina! Testi pozitif çıktı tuvalette izole oldu: VIP karantina

Fotieo, İzlanda'ya vardığında bir Kızılhaç otelinde karantinaya girmek zorunda kaldığını söyledi.

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