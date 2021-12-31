Uçak tuvaletinde 5 saatlik karantina! Testi pozitif çıktı tuvalette izole oldu: VIP karantina

Kabin görevlilerinden biri, Fotieo'ya yiyecek ve içecek sağladı. Amerikalı öğretmen, NBC'ye yaptığı açıklamada, "Çılgın bir deneyimdi. Uçakta 150 yolcu vardı ve en büyük korkum, onlara koronavirüs bulaştırmaktı." dedi.