Kiev'de AVM bombalandı! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet kareleri...
Rusya-Ukrayna savaşı 26. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir alışveriş merkezi, dün akşam Rus birliklerince bombalandı. Acil durumlar servisinden paylaşılan görüntülerde, enkaz kaldırma çalışmaları ve sedyeyle çıkarılan yaralılar da kameralara yansıdı.
21.03.2022 11:00 - Son Güncelleme: 21.03.2022 11:00
Rus ordusu dün gece saatlerinde başkent Kiev'in Podilskyi ilçesinde füze saldırıları gerçekleştirdi.
Ukrayna Başsavcılığı, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybının 8'e yükseldiğini açıkladı.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, bölgedeki son duruma ilişkin açıklama yaparak, "Edindiğimiz bilgilere göre birkaç ev ve bölgede bulunan bir alışveriş merkezi vuruldu.