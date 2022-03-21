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Kiev'de AVM bombalandı! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet kareleri...

Rusya-Ukrayna savaşı 26. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir alışveriş merkezi, dün akşam Rus birliklerince bombalandı. Acil durumlar servisinden paylaşılan görüntülerde, enkaz kaldırma çalışmaları ve sedyeyle çıkarılan yaralılar da kameralara yansıdı.

21.03.2022 11:00 - Son Güncelleme: 21.03.2022 11:00
Kiev’de AVM bombalandı! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet kareleri...

Ukrayna'daki sivil yerleşimler de bombalanıyor.

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Kiev’de AVM bombalandı! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet kareleri...

Rus ordusu dün gece saatlerinde başkent Kiev'in Podilskyi ilçesinde füze saldırıları gerçekleştirdi.

Kiev’de AVM bombalandı! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet kareleri...

Ukrayna Başsavcılığı, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybının 8'e yükseldiğini açıkladı.

Kiev’de AVM bombalandı! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet kareleri...

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, bölgedeki son duruma ilişkin açıklama yaparak, "Edindiğimiz bilgilere göre birkaç ev ve bölgede bulunan bir alışveriş merkezi vuruldu.

Kiev’de AVM bombalandı! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet kareleri...

Kurtarma ekipleri, alışveriş merkezinde büyük bir yangını söndürdü" ifadelerini kullanmıştı.

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