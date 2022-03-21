Abramoviç Türkiye'den kulüp mü alacak? Rus milyarder Abramoviç'in süper yatı Datça'da!
Rusya-Ukrayna savaşında ekonomik yaptırımlardan en çok etkilenen isimlerden biri olan Rus milyarder Roman Abramoviç'in süper yatı Datça'da. İngiliz hükümetinin el koyduğu, dünya devi Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi, Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı böyle görüntülendi. İngiliz The Telegraph Gazetesi yazarı Thom Gibbs Göztepe'nin Rus iş insanı için doğru bir kulüp olabileceğini yazdı. "Göztepe'ye doğru adım atın" çağrısında bulunmuştu.
21.03.2022 12:15 - Son Güncelleme: 21.03.2022 12:33
Rus milyarder Roman Abramoviç'in Almanya'da tersanede inşa edilen, Bermuda Adaları bayraklı, 430 milyon sterlinlik yatı 'My Solaris', saat 11.00 sıralarında Datça'nın Fener Adası açıklarına geldi.
Karadağ'ın Tivat Limanı'ndan hareket eden, 139 metre boyunda ve 26 metre enindeki 11 bin 247 grostonluk yatın rotasının Bodrum olduğu öğrenildi.
Helikopter iniş yeri, yüzme havuzu, 48 kabin ve 8 güvertenin bulunduğu yatta; İngiliz hükümetinin el koyduğu, dünya devi Chelsea'nin sahibi Abramoviç'in bulunup bulunmadığının bilinmediği öğrenildi.
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'nin ismi İngiltere'de Rus iş insanı Roman Abramovich ile birlikte anıldı.