Kerkükteki Kayseri Çarşısında çıkan yangında milyar dolarlık altın eridi

Kerkük'teki Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangında milyar dolarlık altın eridi
Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangında 67 kuyumcu dükkanında bulunan 1 milyar dolarlık altın eridi.
27 Kasım 2018 Salı, 15:22:02 Güncelleme: 15:22:59
5 TON ALTIN BULUNUYORDU
Asırlık kuyumcu dükkanlarında yangının etkisiyle eriyen altınların enkaz altından toplanmaya çalışıldığını aktaran İsmail, ''Çarşıdaki 67 kuyumcu dükkanında yaklaşık 5 ton altın ve değerli eşyalar bulunuyordu. Saatlerce süren yangının etkisiyle eriyen altınlar heba oldu.'' diye konuştu.
Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı'nda dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kerkük İtfaiye Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Kerküklü, daha önce açıklamada, çarşıda bulunan 400'ün üzerindeki iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini söylemişti.
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