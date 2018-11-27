İran ABD'ye meydan okudu

İran, Basra Körfezi'ndeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kiş Adası'nda savaş uçaklarıyla gövde gösterisi yaptı.

27 Kasım 2018 Salı, 15:42:24 Güncelleme: 15:55:09
İran ABDye meydan okudu

İran'ın güneyindeki Kiş Adası'nda Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve Bilim ve Teknolojiden Sorumlu İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Settari ile askeri yetkililerin katılımıyla 9'uncu Uluslararası Havacılık Fuarı düzenlendi.

İran ABDye meydan okudu

Fuarda İran savunma sanayisine ait helikopter, drone, savaş uçağı ve uçak yedek parçaları ile diğer malzemeler sergilendi.

İran ABDye meydan okudu

Organizasyon kapsamında turizm ile ön plana çıkan Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nda İran'ın F-4 ve F-14 ile Rusya'ya ait 7 adet MİG-29 savaş uçaklarıyla gösteri yapıldı.

İran ABDye meydan okudu

Gösteride "Baltık Arıları" olarak bilinen Letonya'ya ait L-39 Albatros tipi akrobasi uçakları da yer aldı.

İran ABDye meydan okudu

Burada bir konuşma yapan Savunma Bakanı Hatemi, bu organizasyonun ABD'nin imajını bozduğunu belirterek, Washington yönetiminin karşısında durmaya devam edeceklerini söyledi.

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