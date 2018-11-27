Dünyanın en ilginç kabilesi! Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için...

Nesilleri tükenmek üzere olan ve kuytu köşelerde varlıklarını sürdürmeye çalışan birçok kabile var. Her birinin ise farklı gelenekleri bulunuyor. Himba kabilesinin gelenekleri de diğer kabileler gibi oldukça ilginç… Özellikle kadınların hamile kalmak için kullandığı yöntem ise oldukça şaşırtıcı… İşte Himba Kabilesi'ndeki kadınların ilginç yaşamları...

27 Kasım 2018 Salı, 11:02:41 Güncelleme: 11:19:34
Dünyanın en ilginç kabilesi! Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için...

Nesilleri tükenmek üzere olan ve kuytu köşelerde varlıklarını sürdürmeye çalışan birçok kabile var. Her birinin ise farklı gelenekleri bulunuyor. Himba kabilesinin gelenekleri de diğer kabileler gibi oldukça ilginç… Özellikle kadınların hamile kalmak için kullandığı yöntem ise oldukça şaşırtıcı… İşte Himba Kabilesi'ndeki kadınların ilginç yaşamları...

Dünyanın en ilginç kabilesi! Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için...

Himba Kabilesi, Kuzey Namibya'da, eski ismi Kaokoland olan Kunene yöresinde yaşayan etnik bir topluluk.

Dünyanın en ilginç kabilesi! Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için...

Afrika'nın her bir köşesi zaten birbirinden ilginç, henüz kültürlerini bile çok iyi anlayamadığımız kabilelerle dolu.

Dünyanın en ilginç kabilesi! Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için...

Himbalar, 15. ve 16. yüzyılda Botswana'dan gelmişler. Kuzey Namibya'da Kunene (eski Kaokoland) yöresinde yaşayan Himbaların nüfusunun 20 bin ile 50 bin arasında olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın en ilginç kabilesi! Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için...

Himbalar, Kunene Nehri boyunca yaşayıp, bu coğrafyada hayvanlarını özgürce otlatıyorlar. Himbalar'da kadınlar çıplak geziyor ve ciltleri kırmızı renkte görünüyor. 'Çıplak Kadınlar Kabilesi' olarak da biliniyorlar.

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