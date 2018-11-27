Dünyanın en ilginç kabilesi! Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için...

Nesilleri tükenmek üzere olan ve kuytu köşelerde varlıklarını sürdürmeye çalışan birçok kabile var. Her birinin ise farklı gelenekleri bulunuyor. Himba kabilesinin gelenekleri de diğer kabileler gibi oldukça ilginç… Özellikle kadınların hamile kalmak için kullandığı yöntem ise oldukça şaşırtıcı… İşte Himba Kabilesi'ndeki kadınların ilginç yaşamları...