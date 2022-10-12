Kerç Köprüsü'nde patlayan kamyonun gümrük görüntüleri ortaya çıktı! Rusya'dan 'Ukrayna istihbaratı' iddiası...
Son dakika haberleri... Rusya-Ukrayna savaşı Kerç köprüsünün vurulmasıyla yeniden alevlendi. Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, geçtiğimiz hafta sonu bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıktı. Köprüde hasar oluştu ve patlamada, 3 kişi hayatını kaybetti. Rusya Federal Güvenlik Servisi düzenlenen saldırının arkasında Ukrayna istihbaratı olduğunu açıklarken köprü üzerinde infilak eden kamyona dair gümrük görüntülerini de paylaştı. İşte ayrıntılar...
12.10.2022 10:01 - Son Güncelleme: 12.10.2022 10:15
Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, dün bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluştu. Patlamada, 3 kişi hayatını kaybetti.
Kerç Köprüsü'nün vurulmasının ardından Rusya Ukrayna'yı füzelerle hedef aldı. Savaş karşılıklı saldırılarla devam ederken Rusya'dan açıklamalar geldi.