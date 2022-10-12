ABD Türkiye'ye F-16 satışında şartları kaldırdı Yunan medyası şoka girdi: ABD fiyaskosu
ABD dün yapılan Senato toplantısında alınan karar sonrası Türkiye'ye yönelik F-16 satışında uygulanması planlanan sınırlandırıcı koşulları çıkardı. Bu kararın ardından Yunan medyası adeta şoka girerken, "ABD fiyaskosu" başlıkları atıldı.
12.10.2022 11:05 - Son Güncelleme: 12.10.2022 11:14
Bu kararın ardından ise Yunan basınında bir sessizlik hakim oldu. Her fırsatta ABD'nin kendi arkalarında olduğunu ifade eden Yunanistan, herhangi bir provoke olmadan gelişmeden yalnızca bahsetmekle yetindi.
Yunan gazetesi Kathimerini, bu kararın alınmasıyla, Türkiye'ye satılacak F-16'ların yalnızca siyasi bir karar statüsünde değerlendirileceğini nitekim Senato'dan da bu nedenle böyle bir karar çıktığını ifade etti.
Bunun aslında ABD çıkarlarına hizmet etmek için alınmış bir karar olduğunu ifade eden gazete, "ABD hükümeti, silahların yurt dışında satışına ilişkin hüküm ve koşulların sağlanması için emsal oluşturmaması gerektiğine inanıyor" denildi.