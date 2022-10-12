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Haberler Dünya ABD Türkiye'ye F-16 satışında şartları kaldırdı Yunan medyası şoka girdi: ABD fiyaskosu

ABD Türkiye'ye F-16 satışında şartları kaldırdı Yunan medyası şoka girdi: ABD fiyaskosu

ABD dün yapılan Senato toplantısında alınan karar sonrası Türkiye'ye yönelik F-16 satışında uygulanması planlanan sınırlandırıcı koşulları çıkardı. Bu kararın ardından Yunan medyası adeta şoka girerken, "ABD fiyaskosu" başlıkları atıldı.

12.10.2022 11:05 - Son Güncelleme: 12.10.2022 11:14
ABD Türkiye’ye F-16 satışında şartları kaldırdı Yunan medyası şoka girdi: ABD fiyaskosu

2023 savunma bütçesini içeren ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'na (NDAA) son halini vermek amacıyla toplanan ABD Senatosu'ndan Türkiye'yi ilgilendiren bir karar geldi.

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ABD Türkiye’ye F-16 satışında şartları kaldırdı Yunan medyası şoka girdi: ABD fiyaskosu

Kongre kaynaklarından elde edilen bilgiye göre New Jersey Senatörü Demokrat Menendez ile Maryland Senatörü van Hollen'ın sunduğu ve Türkiye'nin ABD'den F-16 alımını koşullara bağlayan iki ekleme de tasarıdan çıkarıldı.

ABD Türkiye’ye F-16 satışında şartları kaldırdı Yunan medyası şoka girdi: ABD fiyaskosu

Bu kararın ardından ise Yunan basınında bir sessizlik hakim oldu. Her fırsatta ABD'nin kendi arkalarında olduğunu ifade eden Yunanistan, herhangi bir provoke olmadan gelişmeden yalnızca bahsetmekle yetindi.

ABD Türkiye’ye F-16 satışında şartları kaldırdı Yunan medyası şoka girdi: ABD fiyaskosu

Yunan gazetesi Kathimerini, bu kararın alınmasıyla, Türkiye'ye satılacak F-16'ların yalnızca siyasi bir karar statüsünde değerlendirileceğini nitekim Senato'dan da bu nedenle böyle bir karar çıktığını ifade etti.

ABD Türkiye’ye F-16 satışında şartları kaldırdı Yunan medyası şoka girdi: ABD fiyaskosu

Bunun aslında ABD çıkarlarına hizmet etmek için alınmış bir karar olduğunu ifade eden gazete, "ABD hükümeti, silahların yurt dışında satışına ilişkin hüküm ve koşulların sağlanması için emsal oluşturmaması gerektiğine inanıyor" denildi.

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