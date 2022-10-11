Fransa’da akaryakıt kuyruğu! Ucu bucağı yok
Fransa'da akaryakıt kuyrukları uzadıkça uzadı… Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası patlayan enerji krizi Avrupa'ya kabus gibi çöktü. Krizden etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da akaryakıt kuyrukları oluştu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde akaryakıt alabilmek için araçlarıyla sıra bekleyen Fransızların kilometrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü.
11.10.2022 18:30 - Son Güncelleme: 11.10.2022 18:30
Fransa'nın başkenti Paris'te oluşan kuyruğu sosyal medya hesabından paylaşan, Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, "Fransa'da Paris'te akaryakıt kuyrukları. Kuyruklar bazı yerlerde kilometrelerce. Onlarca araç yakıtı bittiği için yollarda kalmış Neyse ki vatana dönüyoruz." ifadelerini kullandı.