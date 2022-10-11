Fransa’da akaryakıt kuyruğu! Ucu bucağı yok

Fransa'nın başkenti Paris'te oluşan kuyruğu sosyal medya hesabından paylaşan, Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, "Fransa'da Paris'te akaryakıt kuyrukları. Kuyruklar bazı yerlerde kilometrelerce. Onlarca araç yakıtı bittiği için yollarda kalmış Neyse ki vatana dönüyoruz." ifadelerini kullandı.