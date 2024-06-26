Kenya’da sokaklar karıştı! Protestocular parlamento binasını ateşe verdi: Obama’nın kardeşi de orada

Kenya, vergi zammını öngören "2024 Finans Tasarısı"nın ardından yangın yerine döndü. Başkent Nairobi'de, parlamento binası önünde toplanan göstericiler binayı ateşe verdi. Polis ise göstericilere gerçek mermi ile müdahale ederken en az 10 kişi hayatını kaybetti. Protestocuların arasındaki bir isim ise oldukça dikkat çekti. İşte, Kenya'dan son gelişmeler…
Doğu Afrika ülkesi Kenta'da vergi zammını öngören "2024 Finans Tasarısı"nın ardından sokaklar karıştı. Göstericiler başkent Nairobi'de parlamento binası önünde toplandı.
PARLAMENTO BİNASINI YAKTILAR
Binlerce protestocu salı günü vergi tekliflerini protesto etmek için Kenya parlamentosunu bastı.
Protestocular binanın bir kısmını ateşe verdi.