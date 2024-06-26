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Kenya’da sokaklar karıştı! Protestocular parlamento binasını ateşe verdi: Obama’nın kardeşi de orada

Kenya, vergi zammını öngören "2024 Finans Tasarısı"nın ardından yangın yerine döndü. Başkent Nairobi'de, parlamento binası önünde toplanan göstericiler binayı ateşe verdi. Polis ise göstericilere gerçek mermi ile müdahale ederken en az 10 kişi hayatını kaybetti. Protestocuların arasındaki bir isim ise oldukça dikkat çekti. İşte, Kenya'dan son gelişmeler…

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 12:06 Güncelleme 26 Haziran 2024, 12:08
Kenya’da sokaklar karıştı! Protestocular parlamento binasını ateşe verdi: Obama’nın kardeşi de orada 1

Doğu Afrika ülkesi Kenta'da vergi zammını öngören "2024 Finans Tasarısı"nın ardından sokaklar karıştı. Göstericiler başkent Nairobi'de parlamento binası önünde toplandı.

Kenya’da sokaklar karıştı! Protestocular parlamento binasını ateşe verdi: Obama’nın kardeşi de orada 2

PARLAMENTO BİNASINI YAKTILAR

Binlerce protestocu salı günü vergi tekliflerini protesto etmek için Kenya parlamentosunu bastı.

Kenya’da sokaklar karıştı! Protestocular parlamento binasını ateşe verdi: Obama’nın kardeşi de orada 3

Protestocular binanın bir kısmını ateşe verdi.

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