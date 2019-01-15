Kenya'da lüks otelde patlama! Silah sesleri de duyuldu
Kenya'nın başkenti Nairobi'de lüks bir otel yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından silah sesleri duyuldu.
15 Ocak 2019 Salı, 17:50:42 Güncelleme: 17:56:42
Kenya'da lüks otelde patlama! Silah sesleri de duyuldu
Ulusal medyada yer alan haberlere göre, başkentin Westland bölgesinde "DusitD2" adlı lüks otelin yakınında meydana gelen patlamanın ardından çatışma çıktı.
Kenya'da lüks otelde patlama! Silah sesleri de duyuldu
Kenya'da lüks otelde patlama! Silah sesleri de duyuldu
Kenya'da lüks otelde patlama! Silah sesleri de duyuldu
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