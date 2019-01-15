Kenya'da lüks otelde patlama! Silah sesleri de duyuldu

Kenya'nın başkenti Nairobi'de lüks bir otel yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından silah sesleri duyuldu.

15 Ocak 2019 Salı, 17:50:42 Güncelleme: 17:56:42
Kenya'da lüks otelde patlama! Silah sesleri de duyuldu
Kenya'da lüks otelde patlama! Silah sesleri de duyuldu

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, başkentin Westland bölgesinde "DusitD2" adlı lüks otelin yakınında meydana gelen patlamanın ardından çatışma çıktı.

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Kenya'da lüks otelde patlama! Silah sesleri de duyuldu
Kenya'da lüks otelde patlama! Silah sesleri de duyuldu

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otelde park halinde olan araçlardan bazılarının yandığı görülüyor.

Kenya'da lüks otelde patlama! Silah sesleri de duyuldu
Kenya'da lüks otelde patlama! Silah sesleri de duyuldu

Çatışmanın devam ettiği ve polisin olay yerini güvenlik kordonuna aldığı kaydedildi.

Kenya'da lüks otelde patlama! Silah sesleri de duyuldu
Kenya'da lüks otelde patlama! Silah sesleri de duyuldu

Saldırıyı Eş Şebab terör örgütü üstlendi. Reuters'a konuşan terör sözcüsü, saldırganların eylemlerine devam ettiğini vurguladı.

Kenya'da lüks otelde patlama! Silah sesleri de duyuldu
Kenya'da lüks otelde patlama! Silah sesleri de duyuldu
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