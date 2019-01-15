Trump,  Erdoğan'la görüşmesinin ardından ziyafet verdi

Başkan Erdoğan'la görüşmenin ardından Trump'ın verdiği ziyafet olay yarattı.

15 Ocak 2019 Salı, 10:26:51 Güncelleme: 10:32:01
Trump,  Erdoğan'la görüşmesinin ardından ziyafet verdi

ABD Başkanı Donald Trump 14 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Trump,  Erdoğan'la görüşmesinin ardından ziyafet verdi

Erdoğan ile görüşen Trump, "ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında konuştuk, ki burada gerçekten genişleme için büyük bir potansiyel var." yorumunda bulundu.

Trump,  Erdoğan'la görüşmesinin ardından ziyafet verdi

Erdoğan ile görüşmenin ardından Trump, Ulusal Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası'nın birincisi Amerikan futbolu takımı Clemson Tigers'ı Beyaz Saray'da ağırladı.

Trump,  Erdoğan'la görüşmesinin ardından ziyafet verdi

Clemson Tigers için Beyaz Saray'da düzenlenen davet kapsamında Trump, küçük bir ziyafet verdi.

Trump,  Erdoğan'la görüşmesinin ardından ziyafet verdi

Organizasyon öncesi Trump, ziyafet masasını basın mensuplarına gösterdi.

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