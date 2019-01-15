Trump,  Erdoğan'la görüşmesinin ardından ziyafet verdi

Başkan Erdoğan'la görüşmenin ardından Trump'ın verdiği ziyafet olay yarattı. ABD Başkanı Donald Trump 14 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Erdoğan ile görüşen Trump, 'ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında konuştuk, ki burada gerçekten genişleme için büyük bir potansiyel var.' yorumunda bulundu. Erdoğan ile görüşmenin ardından Trump, Ulusal Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası'nın birincisi Amerikan futbolu takımı Clemson Tigers'ı Beyaz Saray'da ağırladı. Clemson Tigers için Beyaz Saray'da düzenlenen davet kapsamında Trump, küçük bir ziyafet verdi. Organizasyon öncesi Trump, ziyafet masasını basın mensuplarına gösterdi. Trump'ın davetinden çok organizasyonda servis edilen yiyecek ve içecekler konuşuldu. Hükümetin kapalı olması sebebiyle Beyaz Saray'da görev yapan aşçılar ücretsiz izne ayrıldı.