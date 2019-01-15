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Kenya'da lüks otelde patlama! Silah sesleri de duyuldu

15 Ocak 2019, Salı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de lüks bir otel yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından silah sesleri duyuldu.


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