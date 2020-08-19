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Kazakistan’ın eski devlet başkanı Nazarbayev’in 30 yaşındaki torunu Aysultan Nazarbayev Londra'da ölü bulundu! Çarpıcı detay...

Son dakika haberine göre Kazakistan'ın eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in torunu Aysultan Nazarbayev'in, 30. yaş gününe kısa süre kala İngilitere'nin başkenti Londra'da hayatını kaybettiği belirtildi. Nazarbayev'in ölümü, çeşitli şüpheleri de beraberinde getirdi.

19.08.2020 12:30 - Son Güncelleme: 19.08.2020 12:38
Kazakistan’ın eski devlet başkanı Nazarbayev’in 30 yaşındaki torunu Aysultan Nazarbayev Londra'da ölü bulundu! Çarpıcı detay...

Londra'da genç bir adamın evinde ölü bulunması önce Kazakistan'da sonra da tüm dünyada gündem haline geldi.

Zira ölen adam sıradan biri değildi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kazakistan’ın eski devlet başkanı Nazarbayev’in 30 yaşındaki torunu Aysultan Nazarbayev Londra'da ölü bulundu! Çarpıcı detay...

Dünya Aysultan Nazarbayev'in Londra'dan gelen ölüm haberiyle sarsıldı. Eski Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in 29 yaşındaki torunu Aysultan Nazarbayev, İngiltere'nin başkenti Londra'daki evinde ölü bulundu.

Kazakistan’ın eski devlet başkanı Nazarbayev’in 30 yaşındaki torunu Aysultan Nazarbayev Londra'da ölü bulundu! Çarpıcı detay...

TORUNUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
Aysultan Nazarbayev'in ölümüyle ilgili birçok soru işareti var ve ölümü şüpheli görünüyor.

Kazakistan’ın eski devlet başkanı Nazarbayev’in 30 yaşındaki torunu Aysultan Nazarbayev Londra'da ölü bulundu! Çarpıcı detay...

Şubat ayında İngiltere'ye sığınma talebinde bulunduğunu açıklayan torun Nazarbayev, son aylarda elinde Rusya'yla bağlantılı üst düzey yolsuzluklara ilişkin bilgiler olduğunu iddia ediyordu.

Kazakistan’ın eski devlet başkanı Nazarbayev’in 30 yaşındaki torunu Aysultan Nazarbayev Londra'da ölü bulundu! Çarpıcı detay...

GELECEĞİN LİDERİ OLARAK GÖRÜLÜYORDU
Hakkında bir zamanlar Kazakistan'ın gelecekteki lideri yakıştırması yapılan Aysultan Nazarbayev'in ölümü 'şüpheli' olarak değerlendiriliyor. Genç adamın ölümü ilk bulgulara göre kalp krizinden kaynaklandı.

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