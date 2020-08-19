Kazakistan’ın eski devlet başkanı Nazarbayev’in 30 yaşındaki torunu Aysultan Nazarbayev Londra'da ölü bulundu! Çarpıcı detay...

GELECEĞİN LİDERİ OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Hakkında bir zamanlar Kazakistan'ın gelecekteki lideri yakıştırması yapılan Aysultan Nazarbayev'in ölümü 'şüpheli' olarak değerlendiriliyor. Genç adamın ölümü ilk bulgulara göre kalp krizinden kaynaklandı.