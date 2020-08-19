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ABD'nin California eyelatinde söndürülemeyen orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

ABD'nin California eyaletinde iki hafta önce başlayan yangınlar kontrol altına alınamıyor. California'da başlayan yangın bir eyalete daha sıçradı. Son dakika haberine göre, OHAL ilan edildi. Eyalet genelinde yangınla mücadele sürerken çok sayıda bina kullanılamaz hale geldiği ve 6 bine yakın evin de tehdit altında olduğu bildirildi.

19.08.2020 13:35 - Son Güncelleme: 19.08.2020 13:35
ABD'de büyük yangın | Haftalardır söndürülemiyor! OHAL ilan edildi

ABD'nin California eyaletinde bir süredir devam eden ve kontrol altına alınamayan orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

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ABD'de büyük yangın | Haftalardır söndürülemiyor! OHAL ilan edildi

SÖNDÜRÜLEMİYOR

California eyaletinde yaklaşık iki hafta önce başlayan orman yangınları söndürülemiyor. Eyalet genelinde yangınlarla mücadele edilirken, bölge halkını güvende tutmak için mevcut ve komşu eyaletlerden gelen ekiplerce yangınlar söndürülmeye çalışılıyor.

ABD'de büyük yangın | Haftalardır söndürülemiyor! OHAL ilan edildi

ÇOK SAYIDA BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

California Valisi Gavin Newsom yaptığı açıklamada, federal ve yerel kolluk kuvvetlerinin bu zorluğun üstesinden gelmek için ve devam eden tehlikeli sıcak hava koşulları karşısında olağanüstü çalıştığını belirtti. Newsom, Napa ve Monterey'de yangınlar nedeniyle çok sayıda binanın kullanılamaz hale geldiğini ve 6 bine yakın evin de tehdit altında olduğunu açıkladı.

ABD'de büyük yangın | Haftalardır söndürülemiyor! OHAL ilan edildi

ORMAN YANGINLARI NEVADA EYALETİNE DE SIÇRADI

California eyaletinde devam eden orman yangınları komşu Nevada eyaletinin dağlık bölgelerine de sıçradı. Yangın bölgede dört evi tahrip ederken, Grass Valley ve Nevada City bölgesinde 15 bine yakın insana zorunlu olarak evlerinden tahliye emrinin verildiği belirtildi.

ABD'de büyük yangın | Haftalardır söndürülemiyor! OHAL ilan edildi

California eyaletinde devam eden yangınların söndürülme çalışmasında yaklaşık bin 500 itfaiye personeli, 6 yangın söndürme uçağı, 12 tam donanımlı yangın helikopteri ve 150'ye yakın itfaiye aracının görev yaptığı açıklandı.

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