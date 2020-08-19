ABD'nin California eyelatinde söndürülemeyen orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

ÇOK SAYIDA BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

California Valisi Gavin Newsom yaptığı açıklamada, federal ve yerel kolluk kuvvetlerinin bu zorluğun üstesinden gelmek için ve devam eden tehlikeli sıcak hava koşulları karşısında olağanüstü çalıştığını belirtti. Newsom, Napa ve Monterey'de yangınlar nedeniyle çok sayıda binanın kullanılamaz hale geldiğini ve 6 bine yakın evin de tehdit altında olduğunu açıkladı.