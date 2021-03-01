Yunanistan'da panik manşetleri! Haritayı paylaştılar: Türkiye ve Mısır...
Son dakika haberi... Mısır'ın, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurması, Yunan basınında yer buldu. Atina'da yayımlanan Yunan Kathimerini gazetesi, ihale duyurusunu "Kahire'den Ankara'ya açık kapı" başlığıyla haberleştirdi. Kathimerini'nin gündeme taşıdığı ihale haritasının ardından Yunan gazeteleri, konuya ilişkin haberleri peş peşe yayınladı. Türkiye karşıtı yayın politikalarıyla bilinen yayın kuruluşları, yeni gelişmeleri "İhanete uğradık" açısıyla servis etti.
01.03.2021 13:04
- Son Güncelleme: 01.03.2021 13:28
YUNANİSTAN'DA PANİK GİDEREK TIRMANIYOR
İhale haritasına göre batıdaki bölgelerin Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasına göre belirlendiği, 28. meridyenin doğusunda yer alan bir parselin ise Türkiye'nin, Türkiye-Libya anlaşmasını imzalamasından birkaç gün önce BM'ye bildirdiği Türk kıta sahanlığının güney sınırlarında son bulduğunun ortaya çıkması, Doğu Akdeniz'de gerilimi bir kez daha tırmandırdı.