Yunanistan'da panik manşetleri! Haritayı paylaştılar: Türkiye ve Mısır...

YUNANİSTAN'DA PANİK GİDEREK TIRMANIYOR

İhale haritasına göre batıdaki bölgelerin Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasına göre belirlendiği, 28. meridyenin doğusunda yer alan bir parselin ise Türkiye'nin, Türkiye-Libya anlaşmasını imzalamasından birkaç gün önce BM'ye bildirdiği Türk kıta sahanlığının güney sınırlarında son bulduğunun ortaya çıkması, Doğu Akdeniz'de gerilimi bir kez daha tırmandırdı.