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Yunanistan'da panik manşetleri! Haritayı paylaştılar: Türkiye ve Mısır...

Son dakika haberi... Mısır'ın, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurması, Yunan basınında yer buldu. Atina'da yayımlanan Yunan Kathimerini gazetesi, ihale duyurusunu "Kahire'den Ankara'ya açık kapı" başlığıyla haberleştirdi. Kathimerini'nin gündeme taşıdığı ihale haritasının ardından Yunan gazeteleri, konuya ilişkin haberleri peş peşe yayınladı. Türkiye karşıtı yayın politikalarıyla bilinen yayın kuruluşları, yeni gelişmeleri "İhanete uğradık" açısıyla servis etti.

01.03.2021 13:04 - Son Güncelleme: 01.03.2021 13:28
Yunanistan'da panik manşetleri! Haritayı paylaştılar: Türkiye ve Mısır...

Doğu Akdeniz'de sular durulmuyor. Mısır hükümetinin dün duyurduğu, bölgede yapılacak hidrokarbon arama faaliyetleri, Türkiye ve Yunanistan'ı bir kez daha karşı karşıya getirdi.

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Yunanistan'da panik manşetleri! Haritayı paylaştılar: Türkiye ve Mısır...

Kahire hükümeti tarafından yayınlanan ihale anlaşmasında, Türkiye'nin daha önce BM'ye bildirdiği, Doğu Akdeniz'deki meşru kıta sahanlığı sınırlarının dikkate alınması, Yunanistan'da büyük panik yarattı. Sabah'ta yer alan haberin detaylaır şöyle:

Yunanistan'da panik manşetleri! Haritayı paylaştılar: Türkiye ve Mısır...

YUNANİSTAN'DA PANİK GİDEREK TIRMANIYOR
İhale haritasına göre batıdaki bölgelerin Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasına göre belirlendiği, 28. meridyenin doğusunda yer alan bir parselin ise Türkiye'nin, Türkiye-Libya anlaşmasını imzalamasından birkaç gün önce BM'ye bildirdiği Türk kıta sahanlığının güney sınırlarında son bulduğunun ortaya çıkması, Doğu Akdeniz'de gerilimi bir kez daha tırmandırdı.

Yunanistan'da panik manşetleri! Haritayı paylaştılar: Türkiye ve Mısır...

Mısır hükümetinin Türkiye'nin meşru haklarını gözeterek yayınladığı ihale haritası, Yunanistan'da büyük paniğe neden oldu.

Yunanistan'da panik manşetleri! Haritayı paylaştılar: Türkiye ve Mısır...

Haber, ülke genelinde "Mısır Doğu Akdeniz'de Türkiye ile anlaşıyor" şeklinde yayılırken Yunan basını, endişe seviyesini giderek arttırdı.