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Katil Netanyahu'yu destekleyen İsrail basını çark etti: Gazze saldırıları paravan!

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı zulmü dünya genelinde büyük tepki çekmeye devam ediyor. Netanyahu'nun "Saldırılar artarak devam edecek" açıklamasının ardından dün 25 dakikada 122 bomba atılırken başta zulme destek verip zafer çığlıkları atan İsrail basını çark etti. Netanyahu'nun kendi partisinden de desteği giderek kaybettiği belirtilirken İsrail basını Gazze saldırılarının paravan olarak kullanıldığını yazdı. İşte detaylar…

20.05.2021 11:38 - Son Güncelleme: 20.05.2021 11:50
Katil Netanyahu'yu destekleyen İsrail basını çark etti: Gazze saldırıları paravan!

İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmü, artarak devam ediyor. İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nde kadın-çocuk, yaşlı-genç demeden yaptığı terör saldırılarında bilanço her geçen gün artıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Katil Netanyahu'yu destekleyen İsrail basını çark etti: Gazze saldırıları paravan!

Sivil halka yaptığı bombalı saldırılarda şimdiye dek 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227 kişiyi şehit eden, 1620 kişiyi yaralayan, on binlerce kişi evsiz bırakan İsrail, uluslararası ateşkes çağrılarını da görmezden geliyor.

Katil Netanyahu'yu destekleyen İsrail basını çark etti: Gazze saldırıları paravan!

NETANYAHU'YA DESTEK AZALIYOR
ABD'nin desteğiyle bölgede "meşru müdafaa" hakkını kullandığını iddia eden İsrail hükümeti, dünya çapında lanetlenirken Filistin halkına uyguladığı zulmün büyük tepki alması, hükümet içinde de ayrılıklara neden olmaya başladı.

Katil Netanyahu'yu destekleyen İsrail basını çark etti: Gazze saldırıları paravan!

Saldırıların başladığı andan bu yana İsrail'in sivil katliamını görmezden gelen ve hava saldırılarını haklı çıkarmaya çalışan İsrail medyasında çözülmeler de başlamış gözüküyor.

Katil Netanyahu'yu destekleyen İsrail basını çark etti: Gazze saldırıları paravan!

GAZZE SALDIRILARINI PARAVAN OLARAK KULLANIYOR
Jerusalem Post'ta yer alan bir habere göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başında olduğu Likud Partisi'nde, Netanyahu karşıtı sesler giderek yükselmeye başladı.