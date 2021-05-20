Katil Netanyahu'yu destekleyen İsrail basını çark etti: Gazze saldırıları paravan!

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı zulmü dünya genelinde büyük tepki çekmeye devam ediyor. Netanyahu'nun "Saldırılar artarak devam edecek" açıklamasının ardından dün 25 dakikada 122 bomba atılırken başta zulme destek verip zafer çığlıkları atan İsrail basını çark etti. Netanyahu'nun kendi partisinden de desteği giderek kaybettiği belirtilirken İsrail basını Gazze saldırılarının paravan olarak kullanıldığını yazdı. İşte detaylar…

20.05.2021 11:38 - Son Güncelleme: 20.05.2021 11:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





