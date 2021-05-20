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Bill Gates hakkında yeni iddia! Pedofili arkadaşı Jeffrey Epstein'in evinde 15 yaşındaki kız ile...

130 milyar dolarlık boşanma ile son günlerin en çok konuşulan ismi olan Microsoft kurucusu Bill Gates hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Gündeme bomba gibi düşen yeni iki iddiadan birisi mide bulandıracak cinsten. Bill Gates'in 2011 yılında pedofili arkadaşı Jeffrey Epstein'ın evinde yaşananlar ortaya çıktı. Söz konusu evde 2011 yılında yaşananlar ile ilgili Epstein'in "Bill harika" mesajı akıllarda soru işareti bıraktı. Bahsi geçen gece Epstein'in evinde 15 yaşındaki kızın da olduğu iddia edildi. Öte yandan ABD basınının bir diğer iddiası ise Bill Gates'in Nobel Barış Ödülü için Jeffrey Epstein'den yardım istediği yönünde. İşte detaylar…

20.05.2021 09:44 - Son Güncelleme: 20.05.2021 10:35
Bill Gates hakkında yeni iddia! Pedofili arkadaşı Jeffrey Epstein'in 15 yaşındaki kızı ile...

Son günlerde çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Bill Gates ile ilgili yeni iddia: 2011 yılında Jeffrey Epstein'in New York'un Doğu Yakası'ndaki 40 odalı malikanesine saat 20:00'de girdi.

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Bill Gates hakkında yeni iddia! Pedofili arkadaşı Jeffrey Epstein'in 15 yaşındaki kızı ile...

Orada birkaç saat kaldı. Konuklar arasında, eski bir İsveç Güzeli olan Epstein'ın eski kız arkadaşı Dr. Eva Andersson-Dubin ile 15 yaşındaki kızı da vardı.

Bill Gates hakkında yeni iddia! Pedofili arkadaşı Jeffrey Epstein'in 15 yaşındaki kızı ile...

New York Times'ta yer alan habere göre o geceden Gates çok mutlu ayrıldı. Hatta Epstein bir arkadaşına geceyle ilgili e-posta gönderip "Bill harika" yorumunu yaptı.

Bill Gates hakkında yeni iddia! Pedofili arkadaşı Jeffrey Epstein'in 15 yaşındaki kızı ile...

Öte yandan Bill Gates'in Nobel Barış Ödülü alabilmek için, çocuk istismarından hüküm giyen Jeffrey Epstein ile görüştüğü iddia edildi.

Bill Gates hakkında yeni iddia! Pedofili arkadaşı Jeffrey Epstein'in 15 yaşındaki kızı ile...

BBC Türkçe'nin New York Times ve Daily Beast'ten aktardığına göre; iddiaların kaynağının Gates Vakfı'nın eski bir çalışanı olduğu öğrenildi.