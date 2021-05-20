Bill Gates hakkında yeni iddia! Pedofili arkadaşı Jeffrey Epstein'in evinde 15 yaşındaki kız ile...
130 milyar dolarlık boşanma ile son günlerin en çok konuşulan ismi olan Microsoft kurucusu Bill Gates hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Gündeme bomba gibi düşen yeni iki iddiadan birisi mide bulandıracak cinsten. Bill Gates'in 2011 yılında pedofili arkadaşı Jeffrey Epstein'ın evinde yaşananlar ortaya çıktı. Söz konusu evde 2011 yılında yaşananlar ile ilgili Epstein'in "Bill harika" mesajı akıllarda soru işareti bıraktı. Bahsi geçen gece Epstein'in evinde 15 yaşındaki kızın da olduğu iddia edildi. Öte yandan ABD basınının bir diğer iddiası ise Bill Gates'in Nobel Barış Ödülü için Jeffrey Epstein'den yardım istediği yönünde. İşte detaylar…
20.05.2021 09:44
- Son Güncelleme: 20.05.2021 10:35