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SON DAKİKA: Belçika diken üstünde! Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti camiler kapatıldı

Son dakika haberleri... Belçika'daki birliğinden ağır silahlarla firar eden ve radikal görüşlü aşırı sağcı bir askeri bulmak için operasyon başlatıldı. Terör saldırısı ihtimaline karşı Limburg kenti civarındaki bazı camiler geçici olarak kapatıldı.

20.05.2021 11:45 - Son Güncelleme: 20.05.2021 12:53
SON DAKİKA: Belçika diken üstünde! Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti camiler kapatıldı

Jürgen Conings isimli 46 yaşındaki askerin görevli olduğu üsten anti tank roketi, ağır makinalı silahlar ve mühimmatlar çalarak firar ettiği bildirildi. Bunun üzerine daha önce radikal sağ görüşleri olduğu belirlenen askeri bulmak için Belçika'nın birçok yerinde operasyon başlatıldı.

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SON DAKİKA: Belçika diken üstünde! Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti camiler kapatıldı

Conings'in Belçika'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini koordine eden virolog Marc Van Ranst ve ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar gönderdiği tespit edildi. Van Ranst ve aile güvenli bir yere götürüldü.

SON DAKİKA: Belçika diken üstünde! Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti camiler kapatıldı

Van Ranst ve ailesine saldırı düzenlemesinden endişe edilen Conings'in Limburg kenti yakınlarındaki ormanlık bir alanda saklandığı şüphesiyle bölge özel harekat ekipleri gönderildi. Polis, firari askerin aracını terk edilmiş buldu. Araçta ise 4 anti tank roketi bulunduğu açıklandı.

SON DAKİKA: Belçika diken üstünde! Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti camiler kapatıldı

Conings'in yanında hala ağır silahlar ile mühimmat bulunduğu ve 12 bin hektarlık ormanda yaya olarak kaçtığı tahmin ediliyor. Bölgede yaşayanlar doğal park olan ormanlık bölgeye gitmemeleri için uyarıldı.

SON DAKİKA: Belçika diken üstünde! Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti camiler kapatıldı

BÖLGEDEKİ CAMİLER ÖNLEM AMAÇLI KAPATILDI
Firari askerin bir terör saldırısı düzenleyebileceği, bu ihtimal nedeniyle kaçtığı bölge olan Limburg kenti civarındaki camilerin de önlem amaçlı geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Belçika polisi, bazı camileri de ibadet sırasında kapılarının kilitli olması için uyardı.