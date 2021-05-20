SON DAKİKA: Belçika diken üstünde! Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti camiler kapatıldı
Son dakika haberleri... Belçika'daki birliğinden ağır silahlarla firar eden ve radikal görüşlü aşırı sağcı bir askeri bulmak için operasyon başlatıldı. Terör saldırısı ihtimaline karşı Limburg kenti civarındaki bazı camiler geçici olarak kapatıldı.
20.05.2021 11:45
- Son Güncelleme: 20.05.2021 12:53
BÖLGEDEKİ CAMİLER ÖNLEM AMAÇLI KAPATILDI
Firari askerin bir terör saldırısı düzenleyebileceği, bu ihtimal nedeniyle kaçtığı bölge olan Limburg kenti civarındaki camilerin de önlem amaçlı geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Belçika polisi, bazı camileri de ibadet sırasında kapılarının kilitli olması için uyardı.