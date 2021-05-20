SON DAKİKA: Belçika diken üstünde! Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti camiler kapatıldı

BÖLGEDEKİ CAMİLER ÖNLEM AMAÇLI KAPATILDI

Firari askerin bir terör saldırısı düzenleyebileceği, bu ihtimal nedeniyle kaçtığı bölge olan Limburg kenti civarındaki camilerin de önlem amaçlı geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Belçika polisi, bazı camileri de ibadet sırasında kapılarının kilitli olması için uyardı.