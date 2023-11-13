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Katil İsrail ordusunun hezimeti uydu görüntülerinde! 5 günde 88 katil tank havaya uçtu

Son dakika haberleri... 7 Ekim'de Hamas'ın 'Aksa Tufanı Operasyonu' ile gafil avlanan katil İsrail ordusu, Gazze'de ölüm yağdırırken uydu görüntüleri Netanyahu'nun hezimetini gözler önüne serdi. 5 günde 88 askeri aracı yok olan İsrail'in hala bir planı olmadığını söyleyen uzmanlar katliam sonrası Netanyahu'nun görevde kalma ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı. Öte yandan A Haber canlı yayınında konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kemal Olçar, Hamas tünelleri hakkında "Tünellerin bazen girişleri özellikle İsrail ordusu tarafından bulunsun diye açık bırakılıyor. Emare veriliyor. Girdikten sonra bu bölgelerde bubi tuzakları var" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 16:35 Güncelleme 13 Kasım 2023, 17:02
Katil İsrail ordusunun hezimeti uydu görüntülerinde! 5 günde 88 katil tank havaya uçtu 1

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye soykırım uygulayan İsrail ordusunun 31 Ekim'den itibaren başlattığı kara saldırısındaki hezimetin bir boyutu daha ortaya çıktı.

Katil İsrail ordusunun hezimeti uydu görüntülerinde! 5 günde 88 katil tank havaya uçtu 2

Gazze'de vatan müdafaası yapan İzzettin Kassam Tugayları'nın kontrol noktalarını ele geçirme hedefiyle 31 Ekim'de kara saldırısının düğmesine basan İsrail'in sadece 5 günlük askerî araç kaybı uydu görüntülerine yansıdı.

Gazze'ye kuzey ve batıdan tank ve dozerlerle giren İsrail'in işgale katılan askerî araç sayısının 5 günde 88 adet azaldığı kaydedildi.

Katil İsrail ordusunun hezimeti uydu görüntülerinde! 5 günde 88 katil tank havaya uçtu 3

Uydu görüntülerine göre 3 Kasım'da Gazze'nin kuzeybatısına 383 tankı giren İsrail ordusunun, 8 Kasım'da aktif tank sayısının 295'e düştüğü belirlendi.

İsrail'e sadece kuzeybatı yönünde ve 5 günde 88 askerî araçlık kayıp verdiren Kassam Tugayları'nın vurucu gücü, El Cezire TV'de gündeme taşındı.

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