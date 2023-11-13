Katil İsrail ordusunun hezimeti uydu görüntülerinde! 5 günde 88 katil tank havaya uçtu

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye soykırım uygulayan İsrail ordusunun 31 Ekim'den itibaren başlattığı kara saldırısındaki hezimetin bir boyutu daha ortaya çıktı.
Gazze'de vatan müdafaası yapan İzzettin Kassam Tugayları'nın kontrol noktalarını ele geçirme hedefiyle 31 Ekim'de kara saldırısının düğmesine basan İsrail'in sadece 5 günlük askerî araç kaybı uydu görüntülerine yansıdı.
Gazze'ye kuzey ve batıdan tank ve dozerlerle giren İsrail'in işgale katılan askerî araç sayısının 5 günde 88 adet azaldığı kaydedildi.