ABD'li gazeteci senatör Chris Coons’a ateş püskürdü: Çocuklar ABD silahlarıyla ölüyor! Neden ateşkes çağrısı yapmıyorsunuz?

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor. Kadın ve çocukların olduğu binlerce masum sivili katleden katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de ABD merkezli internet sitesinde görev yapan Gazeteci Aaron Mate'den geldi. Gazeteci Aaron Mate, ABD'li senatör Chris Coons'a Gazze'de ateşkes çağrısı neden yapmadığını sordu ve "ABD silahları Gazze'de! Çocuklar bu silahlarla ölüyor." dedi. Gerçeklerin suratına vurulmasına kızan ABD'li senatör Coons ise gazeteciye, "Benimle konuşmayı kes" diyerek tehditler savurdu. İşte detaylar...