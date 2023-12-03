Dünya soykırım ordusuna karşı Gazze için ayakta! Almanya, Fransa, İngiltere, ABD tek ses: Direnişe devam

Terör devleti İsrail, Gazze'de insani ara sona erdiğinden bu yana sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor. Soykırımcı İsrail, üç günde yüzlerce kişiyi katlederken Fransa, İngiltere, ABD, Almanya, İtalya, Yemen, Danimarka ve daha onlarca ülkede binlerce gösterici Batılı ülkelere soykırıma destek olduğu için tepki gösterdi ve Filistin için "Vive la résistance" yani "Direnişe devam" sloganları attı.