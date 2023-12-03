Dünya soykırım ordusuna karşı Gazze için ayakta! Almanya, Fransa, İngiltere, ABD tek ses: Direnişe devam

Terör devleti İsrail, Gazze'de insani ara sona erdiğinden bu yana sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor. Soykırımcı İsrail, üç günde yüzlerce kişiyi katlederken Fransa, İngiltere, ABD, Almanya, İtalya, Yemen, Danimarka ve daha onlarca ülkede binlerce gösterici Batılı ülkelere soykırıma destek olduğu için tepki gösterdi ve Filistin için "Vive la résistance" yani "Direnişe devam" sloganları attı.
Ateşkes sürecinde Gazze'de ve Batı Şeria'da tacize devam eden terör devleti İsrail, insani aranın sona erdiği cuma gününden bu yana Gazze'de soykırıma devam ederken dünyanın dört bir yanında binlerce kişi katil devleti protesto etmek için sokaklara döküldü.
Batı ülkeleri soykırımcı İsrail'e tam destek verse de Avrupa başkentlerinin sokaklarını dolduran insanlar Filistin'e özgürlük için haykırdı. Soykırım ordusunun kuşatmasına karşı çıkan göstericiler İsrail'e baskı yapmaları için hükümetlerine çağrı yaptı.
VIVE LA RESISTANCE!
Fransa'da bir araya gelen göstericiler başta başkent Paris olmak üzere Nice ve Touluse şehirlerinde toplandı ve Filistin'e destek için "Vive la résistance" yani "Direnişe devam" sloganları attı.