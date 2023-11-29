İsrail zindanlarından özgürlüğe! Serbest bırakılan Ahmet’in evinde buruk sevinç: Evladım 15 bin Filistinlinin şehit kanı ile çıktı

Soykırımcı İsrail'in haftalardır dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlediği Gazze'de 4 günlük insani ara uzatıldı. İsrail ile Hamas arasında dört gündür devame eden takas anlaşması kapsamında dün akşam yapılan son takas ile birlikte toplamda 50 İsrailli esir ile 150 Filistinli esir serbest bırakıldı. 5. Takas anlaşması ile katil İsrail, 15'i kadın, 15'i çocuk toplam 30 esiri serbest bıraktı. Serbest bırkılanların arasında bulunan Enes ismli bir çocuk da yer aldı. Bırakılan Filistinli çocuk, A Haber canlı yayınında ailesine kavuştu. Filistinli Enes yaptığı açıklamada, "Çok mutlu ve sevinçliyim. annemi ve ailemi okulda ki arkadaşlarımı çok özledim. Eğitimini tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini de tamamlamak istiyorum. Bütün Filisitinli esirlere selam gönderiyorum. Ordakilerinde serbest kalmasını ümit ediyorum." dedi. Öte yandan buruk sevinç yaladığını belirten baba ise "Evlatlarımız, İsrail hapishanelerinde özgürlüğe Gazze şeridinden 15 bin Filistinli şehidin kanı ile çıktı. Bu nedenle sevincimiz kahredici bir sevinç." ifadelerini kullandı.