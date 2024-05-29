Dua Lipa, Jenna Ortega, Arian Grande, Hadid kardeşler… Refah’ta Filistinlileri diri diri yakan İsrail’e tepki yağıyor

İsrail'in Refah'ta çadır kente düzenlediği saldırıya dünyadan tepki yağıyor. Arnavut kökenli ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa Gazze için kalıcı ateşkes çağrısında bulundu ve "Çocukların diri diri yakılmasına asla haklı bir sebep gösterilemez. Tüm dünya, İsrail soykırımını durdurmak için seferber oluyor." dedi. Gigi Hadid, Bella Hadid, Jenna Ortega, Arian Grande gibi dünyaca ünlü isimler Gazze için ateşkes çağrısı yaptı.