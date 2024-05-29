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Dua Lipa, Jenna Ortega, Arian Grande, Hadid kardeşler… Refah’ta Filistinlileri diri diri yakan İsrail’e tepki yağıyor

İsrail'in Refah'ta çadır kente düzenlediği saldırıya dünyadan tepki yağıyor. Arnavut kökenli ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa Gazze için kalıcı ateşkes çağrısında bulundu ve "Çocukların diri diri yakılmasına asla haklı bir sebep gösterilemez. Tüm dünya, İsrail soykırımını durdurmak için seferber oluyor." dedi. Gigi Hadid, Bella Hadid, Jenna Ortega, Arian Grande gibi dünyaca ünlü isimler Gazze için ateşkes çağrısı yaptı.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 14:43 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 14:43
Dua Lipa, Jenna Ortega, Arian Grande, Hadid kardeşler… Refah’ta Filistinlileri diri diri yakan İsrail’e tepki yağıyor 1

İsrail'in pazar gecesi Gazze'nin güneyinde bir buçuk milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah'ta çadır kente düzenlediği saldırıya dünyanın dört bir yanından tepki yağıyor.

Dua Lipa, Jenna Ortega, Arian Grande, Hadid kardeşler… Refah’ta Filistinlileri diri diri yakan İsrail’e tepki yağıyor 2

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARDAN İSRAİL'E TPKİ

Dünyaca ünlü, Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Filistin kökenli mankenler Gigi ve Bella Hadid, ünlü oyuncu Jenna Ortega ve ABD'li şarkıcı Arian Grande de İsrail soykırımına karşı sessiz kalmadı.

Dua Lipa, Jenna Ortega, Arian Grande, Hadid kardeşler… Refah’ta Filistinlileri diri diri yakan İsrail’e tepki yağıyor 3

DUA LİPA'DAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Dua Lipa, 88 milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hayranlarına Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma içinde olma çağrısı yaptı.

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