Kate Middleton’ın kıyafetindeki gizli mesaj ne? Aylar sonra ilk kez kamuoyuna çıkmıştı: The Sun tek tek analiz etti

Galler Prensesi Kate Middleton'ın, karın ameliyatı geçirdiği ocak ayından bu yana ilk kez 15 Haziran'da Kral III Charles'ın doğum gününde kamuoyuna çıkması büyük gündem oldu. Elbisesi, takıları, yürüyüşü gibi her detay çok konuşulan Kate Middleton'ın kıyaferinin gizli mesajlar içerdiği iddia edildi. Ünlü moda yorumcusu Amber Graafland, İngiliz The Sun'a konuştu ve Kate'in kıyafetindeki mesajları tek tek analiz etti. İşte, aylar sonra ortaya çıkan Galler Prensesi Kate Middleton'ın kıyafetindeki gizli mesajlar…
Galler Prensesi Kate Middleton'ın 15 Haziran'da aylar sonra ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı.
HER DETAYI GÜNDEM OLDU
Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatından bu yana ilk kez Kral III. Charles'ın doğum günü töreninde halkın karşısına çıkan Kate Middleton'ın seçtiği kıyafetten takılarına, şapkası ve yürüyüşüne kadar her bir detay çok konuşuldu.
KANSERE YAKALANDIĞINI DURURMUŞTU
Mart ayında hakkında öldüğüne dair iddialar ortaya atılan Kate Middleton, komplo teorilerine son vermek için kamera karşısına geçmiş ve kansere yakalandığını, kemoterapi gördüğünü duyurmuştu.