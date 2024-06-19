Kate Middleton’ın kıyafetindeki gizli mesaj ne? Aylar sonra ilk kez kamuoyuna çıkmıştı: The Sun tek tek analiz etti

Galler Prensesi Kate Middleton'ın, karın ameliyatı geçirdiği ocak ayından bu yana ilk kez 15 Haziran'da Kral III Charles'ın doğum gününde kamuoyuna çıkması büyük gündem oldu. Elbisesi, takıları, yürüyüşü gibi her detay çok konuşulan Kate Middleton'ın kıyaferinin gizli mesajlar içerdiği iddia edildi. Ünlü moda yorumcusu Amber Graafland, İngiliz The Sun'a konuştu ve Kate'in kıyafetindeki mesajları tek tek analiz etti. İşte, aylar sonra ortaya çıkan Galler Prensesi Kate Middleton'ın kıyafetindeki gizli mesajlar…