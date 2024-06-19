NATO ülkeleri savunma harcamalarını artırdı | En fazla bütçeyi hangi ülke ayırdı? Türkiye...

NATO ülkeleri savunma harcamalarını artırdı. NATO'nun 2024 öngörüsüne göre, Türkiye de dahil olmak üzere müttefik ülkelerin çoğu "GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma" hedefini tutturdu. Türkiye, savunmaya ayırdığı payda Fransa, İspanya, İtalya, Kanada gibi ülkeleri geride bıraktı. İşte dünyanın en güçlü orduları...