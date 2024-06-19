NATO ülkeleri savunma harcamalarını artırdı | En fazla bütçeyi hangi ülke ayırdı? Türkiye...

NATO ülkeleri savunma harcamalarını artırdı. NATO'nun 2024 öngörüsüne göre, Türkiye de dahil olmak üzere müttefik ülkelerin çoğu "GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma" hedefini tutturdu. Türkiye, savunmaya ayırdığı payda Fransa, İspanya, İtalya, Kanada gibi ülkeleri geride bıraktı. İşte dünyanın en güçlü orduları...
NATO ülkelerinin büyük çoğunluğu, 2024 için tahmini verilere göre Gayrisafi Yurt İçi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya ayırma hedefini tutturdu.
NATO, müttefik ülkelerin savunma harcamalarıyla ilgili 2024 öngörülerini içeren bir rapor yayımladı.
Buna göre, müttefik ülkelerin savunma harcamaları toplam 1,47 trilyon dolara çıktı.
GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefi
Bütçesinden savunmaya en çok pay ayıran ülke yüzde 4,12 ile, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan en fazla etkilenen ülkelerden Polonya oldu.