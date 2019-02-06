Merakla beklenen araştırma sonuçlandı: Hangi ülke ne kadar dindar?

Barem ve WIN/ Gallup International'ın bir çok ülkede 66 bini aşkın kişiyle gerçekleştirdikleri araştırmada, insanlara din açısından kendilerini nasıl tanımladıkları soruldu. İşte ülke ülke verilen cevaplar...



67 ÇİN

Dindar bir insanım: 9%

Dindar değilim: 23%

Ateistim: 67%

Yanıt yok: 1%

* Çin'de her 10 kişiden neredeyse 7'si ateist