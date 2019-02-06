Merakla beklenen araştırma sonuçlandı: Hangi ülke ne kadar dindar?
Barem ve WIN/ Gallup International'ın bir çok ülkede 66 bini aşkın kişiyle gerçekleştirdikleri araştırmada, insanlara din açısından kendilerini nasıl tanımladıkları soruldu. İşte ülke ülke verilen cevaplar...
06.02.2019 20:59 - Son Güncelleme: 06.02.2019 21:24
Barem ve WIN/ Gallup International'ın bir çok ülkede 66 bini aşkın kişiyle gerçekleştirdikleri araştırmada, insanlara din açısından kendilerini nasıl tanımladıkları soruldu. İşte ülke ülke verilen cevaplar...
67 ÇİN
Dindar bir insanım: 9%
Dindar değilim: 23%
Ateistim: 67%
Yanıt yok: 1%
* Çin'de her 10 kişiden neredeyse 7'si ateist
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