GaleriDünya

Katar'ın metroları dünyayı şaşkına çevirdi! Lüksün bu kadarı...

Katar, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Daha önce yüksek sıcaklık nedeniyle tartışma yaratan bu karar tatlıya bağlanınca Dünya Kupası çalışmaları başladı. Doha'da, ilk metro sistemi devreye girdi. Ama bu metrolar sandığınız gibi değil...

11.05.2019 11:41 - Son Güncelleme: 11.05.2019 11:55
Katar'ın metroları dünyayı şaşkına çevirdi! Lüksün bu kadarı...

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'ın başkenti Doha'da, ilk metro sistemi devreye girdi. 6 yıldır yapımı devam eden metronun kırmızı hattı, 8 Mayıs itibariyle halkın kullanımına açıldı. Metro ağı tamamlandığında toplam 300 km uzunluğunda ve 100 istasyonlu olacak. Trenlerin içi ise görenlerin gözlerini kamaştırıyor.

BÖYLE METRO NE GÖRÜLDÜ NE DUYULDU

Katar'ın metroları dünyayı şaşkına çevirdi! Lüksün bu kadarı...

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'ın başkenti Doha'da, inşa edilen metronun ilk etabı hizmete girdi. 6 yıldır yapımı devam eden metronun kırmızı hattı, 8 Mayıs itibariyle halkın kullanımına açıldı.

Katar'ın metroları dünyayı şaşkına çevirdi! Lüksün bu kadarı...

İlk sefer toplam 18 duraktan oluşan "Kırmızı Hat"tın inşası tamamlanan 13 durağında gerçekleşti. Yolcular, başkentin doğusundaki Al-Kassar ile güneydeki El-Vakra arasında metroyu kullanma imkanına kavuştu.

Katar'ın metroları dünyayı şaşkına çevirdi! Lüksün bu kadarı...

Doha metrosu, "Kırmızı", "Altın" ve "Yeşil" olmak üzere 3 hattan oluşuyor.

Katar'ın metroları dünyayı şaşkına çevirdi! Lüksün bu kadarı...

2026 yılında tamamlanması planlanan metronun, toplam 300 km uzunluğunda ve 100 istasyonlu olacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Rusya'dan 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarında gövde gösterisi
Rusya'dan 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarında gövde gösterisi