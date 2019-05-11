Katar'ın metroları dünyayı şaşkına çevirdi! Lüksün bu kadarı...
Katar, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Daha önce yüksek sıcaklık nedeniyle tartışma yaratan bu karar tatlıya bağlanınca Dünya Kupası çalışmaları başladı. Doha'da, ilk metro sistemi devreye girdi. Ama bu metrolar sandığınız gibi değil...
11.05.2019 11:41
- Son Güncelleme: 11.05.2019 11:55
2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'ın başkenti Doha'da, ilk metro sistemi devreye girdi. 6 yıldır yapımı devam eden metronun kırmızı hattı, 8 Mayıs itibariyle halkın kullanımına açıldı. Metro ağı tamamlandığında toplam 300 km uzunluğunda ve 100 istasyonlu olacak. Trenlerin içi ise görenlerin gözlerini kamaştırıyor.
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