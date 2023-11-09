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Hamas 2 rehinenin görüntüsünü paylaştı! Katil Netanyahu'ya ateş püskürdüler: Güzel olan her şeyi bombaladı

Filistin'deki İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin Sözcüsü Ebu Hamza, İsrailli esirlerden yaşlı kadın Hanna Kastir ile 13 yaşındaki Yagil Yakup isimli çocuğu insani ve sağlık nedenlerinden dolayı serbest bırakmaya hazır olduklarını duyurdu. Filistin İslami Cihat Örgütü, İsrailli 2 rehinenin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, tekerlekli sandalyede yaşlı bir kadın ve bir çocuk yer alırken, her iki rehinede kendilerine iyi davranıldığını söyleyerek, bebek katili Netanyahu'ya ateş püskürdü. Serbest bırakılması düşünülen İsrailli esirlerden yaşlı kadın Hanna Kastir, "Netanyahu, güzel olan her şeyi bombaladı. O, insanları hedef aldı ve onlara işkence yaptı. Çocukların öldürülmesinden o sorumlu" dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 22:49 Güncelleme 09 Kasım 2023, 23:26
Hamas 2 rehinenin görüntüsünü paylaştı! Katil Netanyahu’ya ateş püskürdüler: Güzel olan her şeyi bombaladı 1

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.

Hamas 2 rehinenin görüntüsünü paylaştı! Katil Netanyahu’ya ateş püskürdüler: Güzel olan her şeyi bombaladı 2

Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.

Hamas 2 rehinenin görüntüsünü paylaştı! Katil Netanyahu’ya ateş püskürdüler: Güzel olan her şeyi bombaladı 3

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esirin ellerinde olduğunu bildirmişti.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 26 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ellerindeki 50 İsrailli esirin öldüğünü duyurmuştu.

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