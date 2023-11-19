Kassam Tugayları katil İsrail ordusuna nefes aldırmıyor! Hamas, İsrail'in tankını böyle imha etti

İsrail işgal altındaki Filistin topraklarında soykırım suçu işlerken El-Kassam Tugayları büyük bir direniş örneği gösteriyor. Hamas güçleri, İsrail askerlerini vurduğu görüntüleri yayınladı. İsrail güçleri ile Kassam Tugayları'nın birebir çatıştığı noktada Filistinli mücahitler, Siyonist katilleri tek tek avladı. Son olarak El Kassam Tugayları eliyle tanka patlayıcı yerleştirip katil İsrail'in tankını böyle imha etti. İşte detaylar...