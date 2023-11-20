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Dünyanın 'en kara' Çocuk Hakları Günü! Gazze'nin binlerce 'Hanzala'sı İsrail bombalarıyla şehit... Soykırım hamisi ABD destekçisi Batı

Bugün, Dünya Çocuk Hakları Günü. Terör devleti İsrail'in şehit ettiği 5 bin çocuk ve 577 bebeğin utancı ise tüm dünyanın omuzlarında. Filistinli çocuklar, İsrail terörizmi altında en temel haklarından mahrum bırakılıyor. Her biri hayalleri ile toprağa gömüldü. Kalanlar ise korkuyor... "Savaştan çok korkuyorum çünkü arkadaşlarımın yarısı şehit oldu" diyor. Uluslarası toplum ise katliam karşısında deyim yerindeyse 3 maymunu oynuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "Kardeşlerini "korkmayın, birazdan öleceğiz" sözleriyle teselli eden çocuklar için geç kaldık. Bu utanç, bütün bir insanlığı kapsayacak kadar büyük ve ağır" açıklamasını yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Batılı ülke liderleri ise çocuk katilleri ile el sıkışıyor. Uluslararası toplum, bu katliama derhal son vermek üzere harekete geçmelidir" dedi.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 12:57 Güncelleme 20 Kasım 2023, 18:30
Dünyanın ’en kara’ Çocuk Hakları Günü! Gazze’nin binlerce ’Hanzala’sı İsrail bombalarıyla şehit... Soykırım hamisi ABD destekçisi Batı 1

Çocuk hakları, çocukların doğuştan sahip olduğu varsayılan yaşam ve tehlikelere karşı korunma haklarını tanımlayan evrensel bir kavram.

Dünyanın ’en kara’ Çocuk Hakları Günü! Gazze’nin binlerce ’Hanzala’sı İsrail bombalarıyla şehit... Soykırım hamisi ABD destekçisi Batı 2

Bu kapsamda 20 Kasım çok özel bir tarih olarak ön plana çıkıyor. Çünkü bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü.

Dünyanın ’en kara’ Çocuk Hakları Günü! Gazze’nin binlerce ’Hanzala’sı İsrail bombalarıyla şehit... Soykırım hamisi ABD destekçisi Batı 3

Böylesi anlamlı güne, yıllardır sistematik olarak Filistin'i işgal eden ve yaşlı-çocuk demeden katliamlar yapan İsrail kara leke vurmuş durumda.

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