Dünyanın 'en kara' Çocuk Hakları Günü! Gazze'nin binlerce 'Hanzala'sı İsrail bombalarıyla şehit... Soykırım hamisi ABD destekçisi Batı

1 Çocuk hakları, çocukların doğuştan sahip olduğu varsayılan yaşam ve tehlikelere karşı korunma haklarını tanımlayan evrensel bir kavram.

2 Bu kapsamda 20 Kasım çok özel bir tarih olarak ön plana çıkıyor. Çünkü bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü.