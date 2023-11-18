Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! İşte terör devletinin 43 gündür işlediği savaş suçları

Soykırımcı İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. 43 gündür hastane, okul, kilise ve cami ayırt etmeyen İsrail 12 binden fazla masum sivili katletti. Başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin desteğini alan İsrail, dünyanın gözü önünde her türlü savaş suçunu işledi. İşte, soykırımcı İsrail'in işlediği savaş suçları…
7-8 EKİM
1- Basın ofisleri ve şirket bürolarının bulunduğu Filistin Apartmanı bombalandı
- İsrail, Er-Rimal semtinin Eş-Şüheda Caddesi'nde 14 katlı "Filistin" apartmanını bombaladı.
- Apartmanda bazı basın ofisleri ve şirket büroları da yer alıyordu..
2- Stadyum ve bankalar bombalandı
- İsrail şu tesisleri vurdu: Filistin Stadyumu, Gazze'deki İslam Milli Bankası ve Üretim Bankası
3- 14 katlı Vatan Apartmanı bombalandı
- İsrail, Gazze'nin batısındaki El-Cela Caddesi'nde yer alan 14 katlı "Vatan" apartmanını bombaladı.
- Apartmanın içinde bazı hukuk büroları ve ofisler de yer alıyordu.
4- Beyt Hanun'da sivillere yönelik saldırı düzenledi
- İsrail, Beyt Hanun'da bir eve saldırı düzenledi, ölen ve yaralananlar oldu.
5- BM Okulu olan Mamounia Kız Lisesi bombalandı
- İsrail, Gazze'deki Mamounia Kız Lisesi'ne saldırdı.
-Okulun avlusunda büyük çukurlar oluştu.
6- Radyo merkezi hedef alındı
- İsrail, Filistin Ticaret Kulesi'ndeki radyo merkezini vurdu..