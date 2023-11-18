Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! İşte terör devletinin 43 gündür işlediği savaş suçları

1 7-8 EKİM 1- Basın ofisleri ve şirket bürolarının bulunduğu Filistin Apartmanı bombalandı

- İsrail, Er-Rimal semtinin Eş-Şüheda Caddesi'nde 14 katlı "Filistin" apartmanını bombaladı.

- Apartmanda bazı basın ofisleri ve şirket büroları da yer alıyordu..

2 2- Stadyum ve bankalar bombalandı

- İsrail şu tesisleri vurdu: Filistin Stadyumu, Gazze'deki İslam Milli Bankası ve Üretim Bankası 3- 14 katlı Vatan Apartmanı bombalandı

- İsrail, Gazze'nin batısındaki El-Cela Caddesi'nde yer alan 14 katlı "Vatan" apartmanını bombaladı.

- Apartmanın içinde bazı hukuk büroları ve ofisler de yer alıyordu.