Kasım Süleymani'nin cenaze töreni Humeyni'yi hatırlattı! Bu nasıl müslümanlık?
ABD tarafından öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdiham akıllara Ayetullah Humeyni'nin cenazesini getirdi. Humeyni'nin cenazesinde de ceset tabuttan çıkarılmış ve kefeni kalabalık tarafından parçalanmıştı.
Ayetullah Humeyni kimdir?
İran'da 1979 yılında ülke şahının kaçmasından sonra devrimi gerçekleştiren Ayetullah Humeyni, 1989 yılının 3 Haziran gününde tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. İran İslâm Cumhuriyeti'nin lideri ve kurucusu olan Humeynî, 24 Eylül 1902'de Humeyn şehrinde doğdu. Asıl adı Ruhullah soyadı Mustafavî'dir. Beş aylıkken babası yerel bir toprak ağası tarafından öldürtüldü.1920'de İslami ilimler üzerine eğitim almak için gittiği Arak şehrinde Şeyh Abdülkerim Hairi'nin öğrencisi oldu. 1922'de Kum kentine yerleşti. 1930'da Humeyni adını aldı.