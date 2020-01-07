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Kasım Süleymani'nin cenaze töreni Humeyni'yi hatırlattı! Bu nasıl müslümanlık?

ABD tarafından öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdiham akıllara Ayetullah Humeyni'nin cenazesini getirdi. Humeyni'nin cenazesinde de ceset tabuttan çıkarılmış ve kefeni kalabalık tarafından parçalanmıştı.

07.01.2020 17:28 - Son Güncelleme: 07.01.2020 17:28
Kasım Süleymani'nin cenaze töreni Humeyni'yi hatırlattı! Bu nasıl müslümanlık?

İran'ın Kirman şehrinde cenaze töreni öncesi Süleymani'nin cesedinin bulunduğu tabuta daha yakın olmak isteyenlerin çıkardığı izdiham sonucu 40 kişi hayatını kaybederken, 213 kişi de yaralandı.

Kasım Süleymani'nin cenaze töreni Humeyni'yi hatırlattı! Bu nasıl müslümanlık?

Bugün defnedilmeyecek
Kasım Süleymani'nin defin işlemi yaşanan ölümler nedeniyle başka bir güne ertelendi.

Kasım Süleymani'nin cenaze töreni Humeyni'yi hatırlattı! Bu nasıl müslümanlık?

İran'da bu tarz vakalar ilk değil
Geçmiş tarihlere baktığımızda ülke için önemli olduğu düşünülen isimlerin cenaze törenlerinde yaşanan izdiham sonucu, birçok kişi yaşama veda etmişti.Bunlardan ilk akla gelen ise 3 Haziran 1989 tarihinde vefat eden Ayetullah Humeyni'nin cenaze töreninde yaşananlar.

Kasım Süleymani'nin cenaze töreni Humeyni'yi hatırlattı! Bu nasıl müslümanlık?

Cesedi çırılçıplak ortada kaldı
Ayetullah Humeyni'nin cenazesinde ise cesedi sevenleri tarafından tabutundan çıkarılmış, kefeninden bir parça alayım diyen insanlar uluorta dini lideri çırılçıplak bırakmışlardı.Cenaze töreninde yaşanan izdiham sonucu ölü ve yaralılar da vardı.

Kasım Süleymani'nin cenaze töreni Humeyni'yi hatırlattı! Bu nasıl müslümanlık?

Ayetullah Humeyni kimdir?
İran'da 1979 yılında ülke şahının kaçmasından sonra devrimi gerçekleştiren Ayetullah Humeyni, 1989 yılının 3 Haziran gününde tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. İran İslâm Cumhuriyeti'nin lideri ve kurucusu olan Humeynî, 24 Eylül 1902'de Humeyn şehrinde doğdu. Asıl adı Ruhullah soyadı Mustafavî'dir. Beş aylıkken babası yerel bir toprak ağası tarafından öldürtüldü.1920'de İslami ilimler üzerine eğitim almak için gittiği Arak şehrinde Şeyh Abdülkerim Hairi'nin öğrencisi oldu. 1922'de Kum kentine yerleşti. 1930'da Humeyni adını aldı.

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