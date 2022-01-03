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Kasım Süleymani Tahran'da anıldı! İran: Trump ve Pompeo yargılanmazsa ABD bilsin ki intikamı alınır

ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ölümünün ikinci yılında başkent Tahran ve diğer şehirlerde düzenlenen etkinliklerle anıldı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Süleymani'ye suikast emrini veren eski ABD Başkanı Donald Trump ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yargılanmamaları durumunda intikam alacaklarını söyledi.

03.01.2022 19:32 - Son Güncelleme: 03.01.2022 19:45
Kasım Süleymani Tahran’da anıldı! İran: Trump ve Pompeo yargılanmazsa ABD bilsin ki intikamı alınır

İran'ın başkenti Tahran'daki anma programında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Irak'tan Haşdi Şabi çatısı altındaki Asaib Ehlil Hak Hareketi lideri Kays el-Hazeli ve Süleymani'nin ailesi katıldı.

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Kasım Süleymani Tahran’da anıldı! İran: Trump ve Pompeo yargılanmazsa ABD bilsin ki intikamı alınır

"ABD'Lİ YÖNETİCİLER BİLSİN Kİ İNTİKAMI ALINIR"
Reisi, törende yaptığı konuşmada Süleymani'ye suikast emrini veren eski ABD Başkanı Donald Trump ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yargılanması gerektiğini savunarak, "Adil bir mekanizma kurulup Trump ve Pompeo işledikleri cinayetler nedeniyle yargılanmaz ve haklarında hüküm verilmezse tüm ABD'li yöneticiler bilsin ki intikamı alınır." ifadelerini kullandı.

Kasım Süleymani Tahran’da anıldı! İran: Trump ve Pompeo yargılanmazsa ABD bilsin ki intikamı alınır

Süleymani'nin ABD'nin askeri gücünü bildiğini söyleyen Reisi, "Süleymani ABD'nin hiçbir halt işleyemeyeceğine canı yürekten inanıyordu." dedi.

Kasım Süleymani Tahran’da anıldı! İran: Trump ve Pompeo yargılanmazsa ABD bilsin ki intikamı alınır

NE OLMUŞTU?
Dönemin Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin daveti üzerine Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Kasım Süleymani'nin konvoyu, 3 Ocak 2020'de sabaha karşı ABD ordusuna ait silahlı insansız hava aracından ateşlenen füzeyle hedef alınmıştı.

Kasım Süleymani Tahran’da anıldı! İran: Trump ve Pompeo yargılanmazsa ABD bilsin ki intikamı alınır

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile toplamda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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