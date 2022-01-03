Kasım Süleymani Tahran’da anıldı! İran: Trump ve Pompeo yargılanmazsa ABD bilsin ki intikamı alınır

"ABD'Lİ YÖNETİCİLER BİLSİN Kİ İNTİKAMI ALINIR"

Reisi, törende yaptığı konuşmada Süleymani'ye suikast emrini veren eski ABD Başkanı Donald Trump ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yargılanması gerektiğini savunarak, "Adil bir mekanizma kurulup Trump ve Pompeo işledikleri cinayetler nedeniyle yargılanmaz ve haklarında hüküm verilmezse tüm ABD'li yöneticiler bilsin ki intikamı alınır." ifadelerini kullandı.