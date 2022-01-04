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Demek beni içeri almazsınız! Dondurmacıda soyundu kıyafetini maske yaptı

Arjantin'de ilginç anlar! Mendoza şehrinde bir dondurmacıya giden kadın maskesi olmadığı için uyarıldı. İçeri alınmayan genç kadın ilginç bir çözüm üretti. Bir anda üstünü çıkartan kadın kıyafetiyle maske yaptı. Yüzünü kapattığı anlar böyle kameraya yansıdı. İşte o çılgın kadın...

04.01.2022 14:36 - Son Güncelleme: 04.01.2022 14:56
Demek beni içeri almazsınız! Dondurmacıda soyundu kıyafetini maske yaptı

Arjantin'in Mendoza şehrinde bir kadın, dondurmacı dükkanına gitti. Burada çalışan personel, kadına maskesiz içeri giremeyeceğini söyledi.

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Demek beni içeri almazsınız! Dondurmacıda soyundu kıyafetini maske yaptı

Tansiyonun yükseldiği o anlarda, maskesiz kadın görevliler ile dalga geçerek "Bana maske tak demeyin. Şimdi maske takacağım'' dedikten sonra dükkanda bulunan insanların gözü önünde elbisesini çıkarıp yüzüne sardı.

Demek beni içeri almazsınız! Dondurmacıda soyundu kıyafetini maske yaptı

Tamamen iç çamaşırıyla kalan kadın, kimseyi umursamadan sırada bekleyip dondurma satın aldı.

Demek beni içeri almazsınız! Dondurmacıda soyundu kıyafetini maske yaptı

Daha sonra da dükkandan çıkıp elbisesini tekrar giydi.

Demek beni içeri almazsınız! Dondurmacıda soyundu kıyafetini maske yaptı
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