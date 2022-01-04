Demek beni içeri almazsınız! Dondurmacıda soyundu kıyafetini maske yaptı
Arjantin'de ilginç anlar! Mendoza şehrinde bir dondurmacıya giden kadın maskesi olmadığı için uyarıldı. İçeri alınmayan genç kadın ilginç bir çözüm üretti. Bir anda üstünü çıkartan kadın kıyafetiyle maske yaptı. Yüzünü kapattığı anlar böyle kameraya yansıdı. İşte o çılgın kadın...
04.01.2022 14:36
- Son Güncelleme: 04.01.2022 14:56
Arjantin'in Mendoza şehrinde bir kadın, dondurmacı dükkanına gitti. Burada çalışan personel, kadına maskesiz içeri giremeyeceğini söyledi.