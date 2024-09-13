Dünyanın en güçlü donanmaları açığa çıktı! Türkiye 186 puanla 82 ülkeyi ezdi geçti!

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2024 yılı Global Firepower raporuna göre, Türkiye Deniz Kuvvetleri uluslararası arenada önemli bir sıçrama yaparak dünyanın en güçlü donanmaları arasında üst sıralarda yer aldı. Türkiye, deniz kuvvetleriyle Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Japonya ve İsrail gibi askeri deniz gücüyle tanınan ülkeleri geride bırakarak büyük bir başarı elde etti. Bu yükseliş, Türkiye'nin savunma alanındaki stratejik yatırımlarının etkisini gözler önüne serdi.

İşte dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerine sahip 100 ülkeden ilk 30'a girenler...