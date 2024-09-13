Dünyanın en güçlü donanmaları açığa çıktı! Türkiye 186 puanla 82 ülkeyi ezdi geçti!

ABD merkezli askeri analiz platformu Global Firepower, 2024 yılına ait "Dünyanın En Güçlü Donanmaları" listesini açıkladı. Devletlerin deniz gücü kapasitesini kapsamlı bir şekilde ele alan raporda, Türk Donanması dikkat çekici bir yükseliş göstererek üst sıralarda yer aldı. Türk Donanması'nın stratejik kabiliyetleri ve modernizasyon adımları, küresel askeri arenada öne çıkmasını sağladı.
2024 yılı Global Firepower raporuna göre, Türkiye Deniz Kuvvetleri uluslararası arenada önemli bir sıçrama yaparak dünyanın en güçlü donanmaları arasında üst sıralarda yer aldı. Türkiye, deniz kuvvetleriyle Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Japonya ve İsrail gibi askeri deniz gücüyle tanınan ülkeleri geride bırakarak büyük bir başarı elde etti. Bu yükseliş, Türkiye'nin savunma alanındaki stratejik yatırımlarının etkisini gözler önüne serdi.
İşte dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerine sahip 100 ülkeden ilk 30'a girenler...
1-Rusya
2-Çin