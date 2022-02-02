Kardak krizinin yıl dönümünde Yunanistan’ı karıştıran kare! Türk savaş gemilerinin gösterildiği haber sansürlendi!

Haberin sonunda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Kardak krizi için yazdığı sosyal medya mesajındaki, "Ölen askerlerimizi unutmuyoruz, uluslararası hukuka göre ulusal çıkarlarımızı savunmak için teyakkuzdayız" cümleleri hatırlatılıyordu.



Yani Dışişleri Bakanı teyakkuzdayız diyor ama Kardak etrafında sadece Türk gemileri dolaşıyor mesajıydı haber.