Kardak krizinin yıl dönümünde Yunanistan’ı karıştıran kare! Türk savaş gemilerinin gösterildiği haber sansürlendi!
Yunanistan'ın önemli gazetelerinden Ta Nea gazetesi Yunanistan-Türkiye arasında büyük krize yol açan Kardak ile ilgili manşetine öyle bir haber aldı ki ülke karıştı. Söz konusu haberde Kardak krizinin yıl dönümünde kayalıkların etrafında sadece Türk savaş gemilerinin olduğunu gösteren bir sosyal medya kullanıcısının fotoğrafları ve Yunan hükümetine eleştiriler var. Söz konusu haber kısa süre içerisinde sansürlendi.
Yunanistan'da Ta Nea gazetesinin siyaset haberleri manşetinde çıkan haber ülkeyi karıştırdı. Milliyet Gazetesi yazarı Özay Şendir, komşumuz Yunanistan'ı karıştıran fotoğrafı ve sansürlenen haberi köşesine taşıdığı yazısında çarpıcı noktalara işaret etti. İşte o satırlar...
Bizim Kardak dediğimiz kayalıklar Imnia adıyla anılır Yunanistan'da.
Dün sabah erken saatlerde Ta Nea gazetesinin siyaset haberleri manşetinde ilginç bir haber vardı.
Haberde, Kardak krizinin yıl dönümünde kayalıkların etrafında sadece Türk savaş gemilerinin olduğunu gösteren bir sosyal medya kullanıcısının fotoğrafları ve Yunan hükümetine eleştirileri yer alıyordu.
Haberin sonunda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Kardak krizi için yazdığı sosyal medya mesajındaki, "Ölen askerlerimizi unutmuyoruz, uluslararası hukuka göre ulusal çıkarlarımızı savunmak için teyakkuzdayız" cümleleri hatırlatılıyordu.
Yani Dışişleri Bakanı teyakkuzdayız diyor ama Kardak etrafında sadece Türk gemileri dolaşıyor mesajıydı haber.
Öğleden sonra Yunanistan kamuoyunun hiç, Türk kamuoyunun çok az bildiği Kardak gerçeğini yazmak için Ta Nea'nın internet sitesini tekrar açtım, haberi bulamadım, bilgisayarın geçmişinden haberin sabahki linkini bulup tıkladım, bir baktım haber uçurulmuş sayfadan.