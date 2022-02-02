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Tabut üstünde yarı çıplak poz verdiler! Cenaze evinde bikinili reklam! Rusya'yı karıştıran modeller...

Rusya'da tabut üstündeki yarı çıplak reklam ülkede büyük olay oldu. Moskova'da cenaze işlemlerini yürüten bir firmanın tabutların tanıtıldığı reklam filminde iç çamaşırı giyen kadınların görüntülerine tepkiler çığ gibi. Instagram ve TikTok'ta paylaşılan videolarda tabutların yanında iç çamaşırlı yarı çıplak modellere "Bunlar akıllarını yitirmiş" yorumları yapıldı. İşte o görüntüler...

02.02.2022 10:18 - Son Güncelleme: 02.02.2022 10:53
Tabut üstünde yarı çıplak poz verdiler! Cenaze evinde bikiniyle dans! Rusya’yı karıştıran modeller...

Başkent Moskova'da tüm vatandaşlar için cenaze hizmetlerini tanıtmayı amaçlayan bir firma, çektiği reklam filmiyle tepkilerin odağı oldu.

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Tabut üstünde yarı çıplak poz verdiler! Cenaze evinde bikiniyle dans! Rusya’yı karıştıran modeller...

Instagram ve TikTok'ta paylaşılan videolarda tabutların yanında iç çamaşırlı, topuklu ayakkabı giymiş olan kadınlar, öfkeli yorumların hedefi oldu.

Tabut üstünde yarı çıplak poz verdiler! Cenaze evinde bikiniyle dans! Rusya’yı karıştıran modeller...

Özellikle tabutların üzerine çıkan kadınların pozlar vermesi ve dans etmesi ise şaşkınlık yarattı.

Tabut üstünde yarı çıplak poz verdiler! Cenaze evinde bikiniyle dans! Rusya’yı karıştıran modeller...

Söz konusu reklamı izleyerek yorum yapan sosyal medya kullanıcılarından biri," Bu korkunç. Akıllarını yitirmişler" diye yazdı.

Tabut üstünde yarı çıplak poz verdiler! Cenaze evinde bikiniyle dans! Rusya’yı karıştıran modeller...

Bir diğer kullanıcı ise, söz konusu videonun ölüm reklamı olduğuna dikkat çekerek," Neden bu kadar özel ve kasvetli bir şeyin reklamını yapmak için çıplak kadınlara ihtiyacımız var?" ifadesini kullandı.

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