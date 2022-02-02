Tabut üstünde yarı çıplak poz verdiler! Cenaze evinde bikinili reklam! Rusya'yı karıştıran modeller...
Rusya'da tabut üstündeki yarı çıplak reklam ülkede büyük olay oldu. Moskova'da cenaze işlemlerini yürüten bir firmanın tabutların tanıtıldığı reklam filminde iç çamaşırı giyen kadınların görüntülerine tepkiler çığ gibi. Instagram ve TikTok'ta paylaşılan videolarda tabutların yanında iç çamaşırlı yarı çıplak modellere "Bunlar akıllarını yitirmiş" yorumları yapıldı. İşte o görüntüler...
02.02.2022 10:18
- Son Güncelleme: 02.02.2022 10:53
Başkent Moskova'da tüm vatandaşlar için cenaze hizmetlerini tanıtmayı amaçlayan bir firma, çektiği reklam filmiyle tepkilerin odağı oldu.