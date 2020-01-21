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Karavanda tecavüz dehşeti: Duygu Keskin ve eşi tecavüzcü çetenin...

Korkunç olay Hindistan'da Duygu Keskin Hatton ile eşi Timmy'nin başına geldi. Karavanlarıyla dünyayı gezen Duygu Keskin Hatton ile eşi Timmy Hindistan'da tecavüzcü bir motosiklet çetesinin saldırısına uğradı. Genç çift yaşadıkları korku dolu anları paylaştı. Saldırıyı Twitter adreslerinden duyuran Duygu Keskin Hatton şunları yazdı: "Dün akşam Hindistan'da bir çete saldırısına uğrayıp gasp ve tecavüzden kurtuluncaya kadar hayatta kalmanın böylesine güzel bir duygu olduğunu düşünmemiştim. Ben, eşim, köpeklerimiz bu güne örselenmiş bedenlerimiz ve cam kırıkları içindeki karavanımızda mutlu uyandık."

21.01.2020 13:27 - Son Güncelleme: 21.01.2020 13:27
Karavanda tecavüz dehşeti: Duygu Keskin ve eşi tecavüzcü çetenin...

Karavanla dünyayı gezen Duygu Keskin Hatton ile eşi Timmy Hindistan'da motosiklet çetesinin saldırısına uğradı. Genç çift yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. 2 yıldır karavanda yaşayan çift motosikletli 4 kişinin kaldırım taşlarıyla karavanlarının camlarını kırdıklarını, kendilerini zorla araçtan indirmeye çalıştıklarını ve tacizde bulunduklarını aktardı.

Karavanda tecavüz dehşeti: Duygu Keskin ve eşi tecavüzcü çetenin...

Eşi Timmy'nin darp edildiğini belirten Duygu Keskin Hatton kendilerini muayene eden doktorun bu çetelerin insanları kaçırıp tecavüz edip öldürdüklerini söylediğini ifade etti.

Karavanda tecavüz dehşeti: Duygu Keskin ve eşi tecavüzcü çetenin...

Saldırganların elinden şans eseri kurtulduklarını anlatan Hatton saldırı sonrası da polisin "sizi olay yerine götüreceğiz" sözleri ile korkup kaçtıklarını söyledi.

Karavanda tecavüz dehşeti: Duygu Keskin ve eşi tecavüzcü çetenin...

Hatton polisin tepkisinin nasıl değiştiğini de şu ifadelerle anlattı:

Karavanda tecavüz dehşeti: Duygu Keskin ve eşi tecavüzcü çetenin...


"Birkaç dakika sonra aynı polis arabamızı durdurdu. Adam siz benimle oyun mu oynuyorsunuz nereden bileceğim ne olduğunu karakola gidiyoruz deyince siz olay yerine gittiğiniz için sizi takip etmedik dedim.

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